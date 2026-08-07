Last-Minute-Tor: Römstedt erreicht nächste Bezirkspokal-Runde

– Foto: Steffi Rathje

Der TSV Bardowick und MTV Römstedt lieferten sich in der abgelaufenen Spielzeit der Bezirksliga Lüneburg I ein packendes Meisterschaftsrennen. Am gestrigen Donnerstagabend kam es im Bezirkspokal zum direkten Duell, das sich ebenfalls zu einer sehr unterhaltsamen Angelegenheit entwickelte.

Den besseren Start erwischten die in die Landesliga zurückgekehrten Gäste. 28 Minuten waren vorüber, als Juri Malina mehrere Gegenspieler stehen ließ und zum 0:1 vollendete. Kurz darauf erhöhte Paul Knacke auf 0:2. Doch Bardowick - als Vorjahresfinalist auch im Niedersachsenpokal aktiv gewesen - meldete sich umgehend zurück. Leon Kaufmann gelang sehenswert der Anschlusstreffer. In der Folge entwickelte sich eine intensive Begegnung mit Torszenen auf beiden Seiten. Den nächsten Treffer bejubelten die Hausherren durch Tim Kathmann, der infolge eines unzureichend geklärten Eckballs per Direktabnahme vollendete - 2:2 (64.). Beim Gleichstand blieb es bis tief in die Schlussphase hinein. Mit Beginn der Nachspielzeit köpfte Valentin Schulz infolge eines Freistoßes von der rechten Seite an den Pfosten, den Abpraller verwertete der eingewechselte Rouven Milling zum 2:3-Siegtor.