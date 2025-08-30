Last-Minute-Tor rettet RWO immerhin einen Punkt gegen Rödinghausen

Sowohl RW Oberhausen als auch der SV Rödinghausen müssen sich weiter mit einer Ergebniskrise zu Saisonbeginn beschäftigen. Im direkten Aufeinandertreffen hatten die Kleeblätter zwar deutliche Feldvorteile, aber dafür nur wenig Durchschlagskraft. Ein später Treffer von Cankoray Mutlu rettete einen Zähler für die Gäste.

Oberhausen hatte die Partie zunächst im Griff, ohne dabei besonders gefährlich zu werden. Rödinghausen ließ sich tief fallen und schaute sich an, was der Gegner anzubieten hat. Ohne echte Durchschlagskraft von RWO hatte Rödinghausen aus dem Nichts die erste nennenswerte Gelegenheit, doch Viktor Miftaraj nickte nach einer Ecke neben das Gehäuse (17.).

Oberhausen suchte in der Folge nach der zündenden Idee, erhielt nach einem Abstimmungsfehler der Hausherren die große Gelegenheit zur Führung. Es gab indirekten Freistoß im Strafraum. Elias Demirarslan stand bereit, doch wurde von den herausstürmenden Abwehrspielern geblockt (21.). Weil es spielerisch auch immer wieder stockte, wurde es zwischen den Strafräumen etwas ruppiger. Beide Seiten nahmen den Kampf um das ersehnte Erfolgserlebnis an, Schiedsrichter Luca Marx drohte in dieser Phase die Partie etwas zu entgleiten. In Sachen Torgelegenheiten ergab sich bis zum Halbzeitpfiff nur noch ein Kopfball von Seok-Ju Hong, der sich nach einem Eckball Raum verschaffte, doch neben das Tor nickte (30.). Eine enttäuschende erste Hälfte für die anwesenden Zuschauer ging somit zu Ende.