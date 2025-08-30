Last-Minute-Tor rettet RWO immerhin einen Punkt gegen Rödinghausen

Sowohl RW Oberhausen als auch der SV Rödinghausen müssen sich weiter mit einer Ergebniskrise zu Saisonbeginn beschäftigen. Im direkten Aufeinandertreffen hatten die Kleeblätter zwar deutliche Feldvorteile, aber dafür nur wenig Durchschlagskraft. Ein später Treffer von Cankoray Mutlu rettete einen Zähler für die Gäste.
Oberhausen hatte die Partie zunächst im Griff, ohne dabei besonders gefährlich zu werden. Rödinghausen ließ sich tief fallen und schaute sich an, was der Gegner anzubieten hat. Ohne echte Durchschlagskraft von RWO hatte Rödinghausen aus dem Nichts die erste nennenswerte Gelegenheit, doch Viktor Miftaraj nickte nach einer Ecke neben das Gehäuse (17.).
Oberhausen suchte in der Folge nach der zündenden Idee, erhielt nach einem Abstimmungsfehler der Hausherren die große Gelegenheit zur Führung. Es gab indirekten Freistoß im Strafraum. Elias Demirarslan stand bereit, doch wurde von den herausstürmenden Abwehrspielern geblockt (21.). Weil es spielerisch auch immer wieder stockte, wurde es zwischen den Strafräumen etwas ruppiger. Beide Seiten nahmen den Kampf um das ersehnte Erfolgserlebnis an, Schiedsrichter Luca Marx drohte in dieser Phase die Partie etwas zu entgleiten. In Sachen Torgelegenheiten ergab sich bis zum Halbzeitpfiff nur noch ein Kopfball von Seok-Ju Hong, der sich nach einem Eckball Raum verschaffte, doch neben das Tor nickte (30.). Eine enttäuschende erste Hälfte für die anwesenden Zuschauer ging somit zu Ende.
Der zweite Durchgang begann unterhaltsamer. Lucas Halangk verfehlte aus spitzem Winkel zunächst das Gehäuse nur knapp (46.), auf der anderen Seite traf Cottrell Ezekwem nur das Außennetz (47.). Als Paterson Chato nach Weiterleitung von Ezekwem aus kurzer Distanz nur an die Latte köpfte (50.), deutete sich eine spannende zweite Hälfte an, doch erneut isolierten sich beide Seiten weitestgehend. Halangk verzeichnete noch einen gefährlichen Abschluss aus der Distanz, den Dennis Gorka zur Seite klärte (60.). Es war weiterhin ein absoluter Abnutzungskampf, der plötzlich den ersten Treffer vorzuweisen hatte. Drew Murray konnte nach einem Freistoß nur unzureichend klären. Die Kugel landete vor den Füßen von Marius Bauer, der trocken zur Führung abschloss (66.).
Danach war RWO umso mehr gefordert, doch weiterhin gelang den Kleeblättern offensiv zu wenig. Mit fortschreitender Spieldauer packten die Gäste auch zunehmend die Brechstange aus. In der Schlussphase schmiss Oberhausen noch einmal alles nach vorne. Und tatsächlich gelang der schwächsten Offensive der Liga noch der bitter ersehnte Treffer. Nach einem Eckball stieg Cankoray Mutlu am höchsten und köpfte zum für beide Seiten wohl ernüchternden Remis ein (90.+5)
SV Rödinghausen – RW Oberhausen 1:1
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Leon Tia (85. Leonard Köhler), Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing (85. Manuel Reutter), Ansgar Kuhlmann (56. Marius Bauer), Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Simon Breuer, Cottrell Ezekwem, Eduard Probst (72. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Dennis da Silva Félix
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Pierre Fassnacht (75. Simon Ludwig), Nico Klaß, Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Elias Demirarslan (46. Michel Niemeyer), Phil Sieben (65. Cankoray Mutlu), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (75. Moritz Stoppelkamp), Seok-ju Hong (81. Christopher Schepp) - Trainer: Sebastian Gunkel
Schiedsrichter: Luca Marx (Badorf/Pingsdorf) - Zuschauer: 748
Tore: 1:0 Marius Bauer (66.), 1:1 Cankoray Mutlu (90.+5)