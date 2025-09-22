Last-Minute-Tor rettet Gitter – Üfingen schießt Kissenbrück ab

Ein Treffer in der Nachspielzeit bringt den SC Gitter beim Aufsteiger FG Vienenburg-Wiedelah auf die Siegerstraße. Parallel gelingt dem TSV Üfingen beim 6:0 in Kissenbrück ein starker Kantersieg. Auch Tabellenführer MTV Wolfenbüttel II bleibt nach einem 4:2 in Thiede ganz oben.

Frühe Tore durch Jeremy-Nnamdi Uche (13.) und Üsküplü (28.) gaben Vahdet die Kontrolle. Nach dem 3:0 durch Kocabey (64.) kam Salder durch Scherger (66.) zwar heran, doch die Gastgeber spielten den Sieg souverän herunter. Vahdet steht mit 15 Punkten punktgleich mit Gitter auf Platz drei, Salder verharrt bei zwölf Zählern.

Ein wahres Tor-Spektakel boten beide Teams: Luer traf früh (2.), doch Gitter drehte die Partie durch Hecker (12.), Cuda (45.) und Adam (49.). Nach Treffern von Seidel (62.) und Marx (68.) stand es 3:3, ehe Heneha in der 90. Minute den Auswärtssieg perfekt machte. Gitter bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Wolfenbüttel, Vienenburg mit zehn Punkten im Mittelfeld.

Filipe Almeida erwischte Union eiskalt und traf doppelt in den ersten zwölf Minuten. Nach seinem dritten Treffer (48.) schien die Partie entschieden, doch Malandrino (55.) und Koziol (90.) machten es nochmal spannend. Harzburg ergattert Rang vier mit 14 Punkten, Union verharrt bei elf Zählern auf Platz sieben.

FC Viktoria Thiede (10.) – MTV Wolfenbüttel II (1.) 2:4 Thiede startete rasant und ging durch Liehr (12.) in Führung, der später auch das 2:1 erzielte (36.). Doch der Spitzenreiter schlug zurück: Görgülü (18.), Schöngart (45.), Ben Bock (49.) und Wolf (64.) drehten die Partie. Mit 16 Punkten behauptet Wolfenbüttel II die Tabellenführung, Thiede steht bei zehn Zählern.

Goslarer SC 08 (8.) – SV Fortuna Lebenstedt (11.) 0:1 Ein umkämpftes Spiel in Goslar entschieden die Gäste dank eines Treffers von David Schmidtheisler (60.) knapp für sich. Lebenstedt schiebt sich mit nun acht Punkten ins Tabellenmittelfeld, Goslar bleibt bei elf Zählern.

SV Kissenbrück (16.) – TSV Üfingen (5.) 0:6 Der Aufsteiger aus Kissenbrück war chancenlos, Üfingen dominierte von Beginn an. Müller (21.), Richter (31.) und Eimecke (33.) stellten schon früh die Weichen, nach der Pause legten Wylensek (47.), erneut Eimecke (50.) und Molau (76.) nach. Der TSV springt mit 13 Punkten auf Platz fünf, Kissenbrück bleibt Tabellenletzter.