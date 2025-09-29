Last-Minute-Tor rettet Delmenhorst Punkt gegen Hollage

Am Sonntagabend trennten sich TV Jahn Delmenhorst und Blau-Weiss Hollage in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West mit 2:2. Vor heimischem Publikum lag Delmenhorst schon zur Pause scheinbar aussichtslos zurück, kämpfte sich aber in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll zurück und sicherte sich in der sechsten Minute der Nachspielzeit durch einen Freistoßtreffer den viel umjubelten Ausgleich.

Für Delmenhorsts Trainer Daniel Prause war es ein Spiel mit zwei Gesichtern. „Wir haben eigentlich eine extrem gute erste Halbzeit gespielt. Wir standen ganz gut, nicht ganz so tief und kompakt wie gegen Burg Gretesch letzte Woche, aber wir haben nichts zugelassen. Hollage kam hier und da zu vereinzelten Situationen, aber nicht zu hundertprozentigen Chancen“, sagte Prause. Umso überraschender sei der 0:2-Pausenstand gewesen: „Ein super verwandelter Freistoß aus 18 Metern und ein Gegenschlag, bei dem ein massiver Abseitsverdacht bestand. Am Ende ist es egal, aber wir wussten in der Halbzeit eigentlich gar nicht genau, wieso wir zurücklagen.“

Nach der Pause stellte Delmenhorst um und erhöhte das Risiko. „Wir haben gewechselt, haben alles in die Offensive geschmissen. Die Mannschaft war in der zweiten Halbzeit definitiv die stärkere, wir haben mutig nach vorne gespielt, hoch angepresst und Fehler erzwungen“, betonte Prause. Der Anschlusstreffer von Jonna Rüdebusch (72.) leitete die Wende ein, ehe Torhüterin Elisabeth Kaiser im Eins-gegen-eins die Vorentscheidung verhinderte. In der 96. Minute war es schließlich Jessica Schlegel, die einen Freistoß unter die Latte setzte und das 2:2 erzwang. „Mehr als verdient, weil wir nach dem 0:2 nie aufgehört haben, daran zu glauben. Wir haben Charakter, Mut und Teamgeist auf den Platz gebracht. Ich bin einfach stolz, dass wir diesmal durch ein spätes Tor belohnt wurden“, so Prause.