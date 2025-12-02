Last-Minute-Tor gegen den ESV sichert dem TSV Poing die Herbstmeisterschaft

Poing – Die Fußballerinnen des TSV Poing gehen als unangefochtener Spitzenreiter der A-Klasse 01 (München) in die Winterpause. Auch im letzten Spiel des Kalenderjahres siegte die Truppe von Trainer Ralf Ebenhög mit 4:3 Toren gegen den ESV München und steht nun bei einer überragenden Bilanz von neun Siegen und einem Unentschieden.

„Insgesamt war es wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung mit Höhen und Tiefen, die in der Herbstmeisterschaft endet. Wir haben das schwere Spiel erneut durch unseren Kampfwillen auf unsere Seite gezogen. Wir sind stolz auf das Erreichte“, jubelte Ebenhög über den erfolgreichen Abschluss auf dem heimischen Kunstrasen im Poinger Sportzentrum.

Dabei erwies sich der ESV München als absolut gleichwertiger Gegner, denn bei Poing machte sich auch das Fehlen einiger Offensivkräfte bemerkbar. Die erste Halbzeit bot den 40 zahlenden Zuschauern bei guten Außenbedingungen einen hohen Unterhaltungswert mit fünf Treffern.

Katharina Gattner behielt nach einem Steckpass alleine vor der ESV-Torfrau die Nerven und brachte die Heimelf in Führung (11.). Nach dem schnellen Ausgleich (14.) folgte ebenso schnell die erneute TSV-Führung durch Josefine Schulz (16.). Jennifer Pfleiderer erhöhte per Strafstoß als Führende der Torjägerliste mit Saisontor Nummer 13 auf 3:1 (41.), der ESV schloss den ersten Durchgang mit dem 3:2 ab (47.).

Dramatik pur bot dann die Schlussphase der Partie. Die Gäste, die ihrerseits nun auf Tabellenplatz sieben überwintern, egalisierten in der 87. Minute zum 3:3, ehe Katharina Gattner wieder nach einem vertikalen Zuspiel mit einem satten Schuss zum 4:3 doch noch für den Poinger Sieg sorgte (90.).