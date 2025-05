Last-Minute-Tor! Der MTV München ringt München West nieder!

In einem umkämpften und intensiven Duell der Kreisliga 2 konnte der MTV München einen 2:1-Heimsieg gegen den SV München West einfahren. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, nachdem die Hausherren zuvor zahlreiche Chancen ungenutzt ließen.

Der MTV startete druckvoll und erspielte sich in der ersten Halbzeit mehrere klare Torchancen. Zwei Aluminiumtreffer und ein Abschluss knapp am Tor vorbei verhinderten zunächst die Führung. In der 40. Minute war es schließlich soweit: Nach einem Durcheinander im Strafraum landete der Ball bei Valentin Dammasch, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Die Gäste blieben im ersten Durchgang offensiv weitgehend ungefährlich.