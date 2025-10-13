Last-Minute-Tor bewahrt den Spitzenreiter vor Punktverlust

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga Hannover 2, musste beim 1:0 gegen den SV 06 Lehrte aber bis in die Nachspielzeit zittern. In einer Partie, die vom Tabellenbild her eine klare Sache schien, tat sich der Spitzenreiter lange schwer – erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit erlöste Saiku Kamara sein Team mit dem entscheidenden Kopfballtreffer nach einem Freistoß.

Trainer Darijan Vlaski hatte im Vorfeld gewarnt, dass es ein „schweres Spiel“ werden würde – und genau das wurde es. Lehrte verteidigte diszipliniert, stand tief und setzte immer wieder auf gefährliche Konter. „Der Gegner hat das wirklich gut gemacht, hatte zwei gute Umschaltmomente, die unser Torwart stark pariert hat“, sagte Vlaski. Auch seine Mannschaft erspielte sich gute Möglichkeiten, doch vor dem Tor fehlte lange die Präzision.

Als sich vieles bereits auf ein torloses Remis zubewegte, zeigte sich die Qualität in der Breite des Ramlinger Kaders. „Die Jungs, die reinkamen, haben Qualität gebracht“, so Vlaski. Kamara, der zuvor als Joker gekommen war, avancierte schließlich zum Matchwinner – ausgerechnet in einem Spiel, das eher von Geduld und Willenskraft als von spielerischem Glanz geprägt war.

Die Gäste schwächten sich kurz vor Schluss selbst, als Artem Klevanskyy nach einem Foulspiel die Rote Karte sah (82.). Lehrte verteidigte in Unterzahl verbissen, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben. „Natürlich ist das glücklich, wenn du mit der letzten Aktion triffst – aber die drei Punkte nehmen wir mit“, sagte Vlaski.

Fortsetzung einer Serie – Reifeprüfung bestanden

Nach den verdienten, aber teils wild verlaufenen Siegen gegen Kirchrode (7:4) und Krähenwinkel/Kaltenweide II (2:1) zeigte Ramlingen diesmal ein anderes Gesicht: weniger dominant, aber abgeklärt und mit dem Willen, bis zum Ende an den Erfolg zu glauben. „Solche Spiele muss man auch erst einmal gewinnen“, bilanzierte Vlaski.

Mit nun zehn Siegen aus zwölf Spielen (31 Punkte) führt die U23 die Tabelle souverän an – acht Punkte vor dem neuen Zweiten Niedersachsen Döhren. Dass Ramlingen auch Spiele gewinnt, in denen nicht alles läuft, unterstreicht die Reife der jungen Mannschaft.

Am kommenden Wochenende wartet der TSV Bemerode – ein Gegner, der zuletzt beim 1:1 gegen Döhren überraschte. Vlaski sieht darin eine klare Warnung: „Bemerode ist unangenehm und spielt diszipliniert. Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen.“ Mit dem Schwung des späten Sieges gegen Lehrte und dem stabilen Selbstvertrauen der letzten Wochen reist der Spitzenreiter jedoch mit breiter Brust an.