Last-Minute-Tor beschert dem Heeslinger SC drei wichtige Punkte

Der HSC hat seine Erfolgsserie fortgesetzt. Die Elf von Malte Bösch besiegte den Tabellenvorletzten, Lupo Martini Wolfsburg, mit 2:1. Gegen die kompakt agierende Gäste-Abwehr erzielte Erik Köhler erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.

Zuvor waren die Gastgeber fast während des gesamten Spiels gegen eine blau-weiße Wand angelaufen, ohne die entscheidende Lücke zu finden. „Lupo hat das ziemlich clever gemacht und so wie wir gespielt, wenn wir auswärts antreten. Die Gäste haben in der Abwehr sehr kompakt gestanden und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Wie ein kommender Absteiger hat die Mannschaft von Kevin Schulze ganz bestimmt nicht gespielt“, lobte HSC-Coach Malte Bösch den Auftritt der Gäste, die seiner Elf das Leben denkbar schwer gemacht hatten.

Schließlich dauerte es rund eine halbe Stunde, ehe die Aktionen so druckvoll wurden, dass sich erste Chancen ergaben. Die erste dicke Chance vergab Darwin Stüwe. Nach einer Ecke kam er in Höhe des Strafraums frei zum Schuss, doch Keeper Flynn Schönmottel vereitelte die Chance mit einer Glanzparade. Heeslingen schien endlich aufgewacht zu sein, setzte vor rund 200 Zuschauern weiter nach und es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, ehe das Bollwerk der Gäste endlich die entscheidende Lücke aufweisen würde.

Doch es kam anders. Eine verunglückte Ecke führte zur einzigen Lupo-Chance der ersten Halbzeit, und die wusste Bangan Bakir zu nutzen. Nach einem schnellen Tempogegenstoß erzielte er die überraschende Führung für sein Team (41.). Die Antwort der Gäste folgte nur wenige Minuten später. Nach einer millimetergenauen Flanke traf Mateo Zovko Sekunden vor dem Halbzeitpfiff zum umjubelten 1:1-Ausgleich (45.).

Nach der Pause versucht Heeslingen, die Lupo-Abwehr zu überwinden

Nach der Pause verflachte die Partie erneut, denn die Gäste blieben ihrer Taktik treu und waren in erster Linie darauf bedacht, keinen weiteren Treffer zu kassieren. Auf der anderen Seite versuchten die Gastgeber immer wieder vergeblich, die kompakte Lupo-Abwehr zu überwinden. Malte Bösch reagierte nach einer Stunde, wechselte mit Tom Trebin und Erik Köhler, zwei frische Offensivkräfte ein, um dem eigenen Spiel neue Impulse zu geben.

Die Maßnahme zahlte sich aus. In der 65. Minute hatten die Zuschauer den Torschrei bereits auf den Lippen. Nach einem scharfen Zuspiel von Jarno Böntgen, hatte Darwin Stüwe freie Bahn. Doch er traf den Ball nicht richtig und haute das Spielgerät aus drei Metern über die Latte ins Aus. „Natürlich hätte ich den versenken müssen. Aber ich habe den Ball nicht richtig getroffen. Statt an den Fuß habe ich ihn an die Wade bekommen und was dann passiert ist, haben ja alle gesehen“, ärgerte sich Heeslingens Mittelstürmer.

Gastgeber zeigen eine starke Leistung in der Schlussphase der Partie

Dennoch läutete die vergebene Chance eine starke Schlussphase der Gastgeber ein, die bei aller Überlegenheit aber eines versäumten: den entscheidenden Treffer nachzulegen. Chancen dazu hatten die Platzherren reichlich, aber Oliver Warnke, Tim Marschollek und auch Terry Becker, der seit der 46. Minute für den verletzten Mateo Zovko auf dem Feld war, verpassten in aussichtsreicher Position. Als alles schon auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug die Stunde des Jokers. Nach einem schönen Zuspiel schaltete Erik Köhler am schnellsten und staubte zum 2:1-Siegtreffer für sein Team ab (90.).

„Natürlich bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Allerdings hätten wir unsere Chancen konsequenter nutzen müssen, aber danach fragt morgen niemand mehr. Wir waren geduldig und haben drei weitere Punkte geholt und nur das zählt“, so Malte Bösch.