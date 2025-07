Last-Minute-Testspielsieg für SuS Buer

Wer zu dem Zeitpunkt an eine Vorentscheidung glaubte hatte sich getäuscht. Hollage kam mit einen Doppelschlag zurück und erzielte noch den 3:3-Ausgleich, musste aber in der letzten Minute den Siegtreffer zum 4:3 für den SuS Buer hinnehmen.

"Nach ausgeglichenem Beginn gingen wir durch einen Fehler von Hollage mit 1:0 in Führung. Ein Eigentor nach einem Standard brachte das 2:0. Nach einigen Wechseln in Hälfte zwei verloren wir etwas den Spielfluss, Hollage kam auf 2:1 ran. Wieder nach einem Standard stellten wir auf 3:1. Zwei Unachtsamkeiten später stand es plötzlich 3:3, am Ende konnten wir aber verdient den 4:3-Sieg mitnehmen," lautet das Statement von Jan Blumenberg (SuS Buer).