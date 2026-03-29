Last-Minute-Siegtreffer in beiden Top-Duellen: Essener A-Liga-Wahnsinn

Mit jeweils einem Siegtreffer kurz vor Schluss wussten beide Gipfeltreffen in der Kreisliga A zu überzeugen. Calvin Möser verursachte mit seinem 3:2-Treffer in Unterzahl für Türkiyemspor Essen absolute Außnahmezustände (>>> Hier geht es zum Spielbericht).
Doch auch in der Gruppe 2 war für reichlich Spektakel gesorgt. Auch hier durfte mit Preußen Eiberg ein Team noch über den Siegtreffer jubeln. Anas Mouhtadi war dafür verantwortlich. Eiberg verschafft sich dadurch ein Sechs-Punkte-Polster an der Spitze.
Am Morgen konnten sowohl der SV Borbeck (4:1 gegen RuWa Dellwig) als auch die DJK SG Altenessen (7:2 gegen SuS Haarzopf II) bereits ein Stück an das Spitzenduo heranrücken. Komplett abgeschrieben sind die Hoffnungen von Altenessen und Borbeck nicht, es bräuchte wohl aber eine Menge Schützenhilfe, damit sich in den heißen Wochen noch einmal eine greifbare Chance ergibt.
Ohnehin war an diesem Sonntag der klare Fokus auf dem Aufeinandertreffen von Türkiyemspor und AL-ARZ an der Helmut-Rahn Anlage. Vor einer auf diesem Niveau wohl einmaligen Kulisse von über 1000 Zuschauern leisteten sich die beiden Kontrahenten einen erbarmungslosen Kampf. Zum Ende deutete eigentlich alles auf AL-ARZ, doch völlig unverhofft sorgte Calvin Möser in Unterzahl noch für den Türkiyemspor-Siegtreffer.
22. Spieltag
01.04.26 FC Saloniki Essen - RuWa Dellwig
01.04.26 DJK SG Altenessen - Türkiyemspor Essen
01.04.26 SG Essen-Schönebeck II - TuSEM Essen 1926 II
02.04.26 SV Borbeck - Sportfreunde Altenessen
02.04.26 FC Stoppenberg - DKSV Helene Essen
02.04.26 FC Karnap 07/27 - SpVg Schonnebeck II
02.04.26 Essener SC Preußen - SuS Haarzopf II
Hinter dem Top-Duo darf SuS Niederbonsfeld noch zarte Hoffnungen auf den großen Coup hegen. Der derzeitige Tabellendritte sezte sich mit mit 4:2 gegen den SC Frintrop durch und positioniert sich für die kommende Saison vielleicht jetzt schon als einer der heißeren Kandidaten auf den Aufstieg. In der laufenden Spielzeit führt nämlich wohl kein Weg an Preußen Eiberg und Alemannia Essen vorbei. Eiberg musste erste drei Tage vorher gegen Teutonia Überruhr (4:2) ran.
Für das Spitzenduell mussten also noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden. Mehr Spielanteile entfielen in der ersten Hälfte zunächst jedoch auf die Alemannia. Beide Seiten flogen förmlich in die Zweikämpfe und wollten dem Kontrahenten stets physisch Paroli bieten. Kurz nach dem Seitenwechsel gab es dann auch endlich Grund zum Jubeln. Ein Flachschuss von Marcel Wischnat brach den Bann zugunsten der Hausherren (50.). Doch die Führung sollte nur ganz kurz halten. Nach einem Eckstoß nickte Kevin Müller eiskalt ein (59.). So ging es mit Gleichstand in die Schlussphase, die noch einiges zu bieten hatte. Zunächst wurde Melih Turan nach einer Notbremse des Feldes verwiesen (83.). Danach drängte Eiberg auf den Siegtreffer, der tatsächlich auch noch fallen sollte. Anas Mouhtadi drückte einen Nachschuss über die Linie und versetzte die Alemannia damit ins Tal der Tränen (90.). Für die kommenden Wochen hat Eiberg natürlich alle Karten in der Hand und einen Sechs-Punkte-Polster auf den Rivalen.
DJK Adler Union Frintrop II – Fortuna Bredeney 1:2
DJK Adler Union Frintrop II: Niclas Baldus, Simon Wanning, Lukas Wahl, Arda Günay (22. Björn Schraven), Jason Nau, Linus Schwarze, Nils Grigoleit (62. Niklas Günter), Lukas Rotthäuser (82. Marco Schoofs), Jan Sander (53. Maximilian Rustemeyer), Max Koltermann (60. Elias Brechmann), Alessio Berrini - Spielertrainer: Julian Büddeker - Trainer: Udo Jonetat
Fortuna Bredeney: Nils Hense, Simon Geiger (77. Jona Benjamin Döllner), Tobias Koenen, Jan-Philipp Kiel, Mirco Selle (66. Gian-Luca Sabella), Tilo Golz (77. Lukas Küpper), Issa Hassouni, Gerrit Höhl (57. Alexander Katemann), Keanu Volpe, Justin Schneemann (57. Leonard Christian Vatter), Joel Ruhrus - Trainer: Raphael Becker
Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Lukas Wahl (59.), 1:1 Alexander Katemann (85.), 1:2 Jona Benjamin Döllner (90.)
ESC Rellinghausen II – TuS Essen-West 81 3:3
ESC Rellinghausen II: Kevin Tröner, Tim Czypull (63. Mika Matthias Muth), Max Meisner, Marc-Luca Rathje, Marvin Otto (78. Joel Buchalik), Maurice Öllrich (85. Malte Willemsen), Marcel Wagner, Tom Holz (63. Christian Bartsch), Elia Cebrian Schwarz, Dominik Friedrichs - Trainer: Jerome Buchalik
TuS Essen-West 81: Leonard Oppong, Nico Pernau, Younes Mal, Lucas Hucke, Seokkyoung Yoo, Marcel Supernok, Bernard Kaule, Muhammed Erdogmus, Leon Martin Hagen (76. Abdellatif Nkiri), Almir Selimi (63. Nikhil Sachdeva) - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Tom Holz (8.), 1:1 Nico Pernau (22.), 2:1 Tom Holz (29. Foulelfmeter), 2:2 Marcel Supernok (45.), 2:3 Nico Pernau (78.), 3:3 Malte Willemsen (90.)
NK Croatia Essen – DJK Blau-Weiß Mintard II 6:1
NK Croatia Essen: Leon Zamljen, Marko Milković (82. Dominik Mesquita), Vladimir Ulrich, Fehim Jusic, David Kolar, Ivan Marić, Mario Matijaš (87. Maik Kotermann), Mehdi Methnani (79. Lukas Galic), Ivan Ilias Cipetic, Antonio Ikić, Wiktor Owczarczak - Trainer: Wolfgang Gräfen
DJK Blau-Weiß Mintard II: Lukas Malte Elsner, Adrian Kozacki (53. Alexis Soukas), Moritz Ewers (61. Max Gericke), Maximilian Ossmann, Jan Wittenberg, Daniel Czaika, Bennet Triebel, Marvin Kura (61. Tom Hanisch), Daniel Kneifel, Nicolas Florian Meiss (61. Lukas-Maximilian Pein), Kevin Tole - Trainer: Tuna Tunceli
Schiedsrichter: Peter Cornelius - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Nicolas Florian Meiss (1.), 1:1 Antonio Ikić (13.), 2:1 Marko Milković (52.), 3:1 Wiktor Owczarczak (56.), 4:1 Mario Matijaš (59.), 5:1 Wiktor Owczarczak (80.), 6:1 Antonio Ikić (83.)
TGD Essen-West – TuS Holsterhausen 0:3
TGD Essen-West: Marco Della Penna, Serhat Durmus, Burak Pakdemirli, Joshua Darren Enudi, Mert Akyüz, Editor Pajazitaj (46. Tarik Süheyl Yurtseven), Ray Ceka, Luigi Brescia (45. Jalil Shikhzadayev), Omar Filali, Keanu Klösener (71. Hussein Tabel) - Trainer: Dietmar Krause
TuS Holsterhausen: Tim Hillmann, Till Gruhs, Fahd Ayiad Soliman Al Barouni, Mark Hupka, Luis Leineweber (82. Nahom Zewolde), Pablo Theis Navarro, Alexandros Papachristos, Kilian Wolfgang Heinze, José Maria Inigo, Youssef Asghar (52. Christopher Kräling), Liam Elias Raueiser - Trainer: Geoffrey Reich
Schiedsrichter: Tayfur Kacmazoglu - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Liam Elias Raueiser (26.), 0:2 Kilian Wolfgang Heinze (33.), 0:3 Liam Elias Raueiser (75.)
SuS Niederbonsfeld – SC Frintrop 05/21 4:2
SuS Niederbonsfeld: Luis Paul Biederbeck, Marius Koberg, Yannik Weierstahl (90. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios), Finn Colin Hillemacher, Pierre Forster, Philipp Lindemann, Felix Hoffmann, Benyamin Ziani, Kevin Stinnen, Dennis Mittmann (78. Ceyhun Yildiz), Timo Kemper - Trainer: Marc Bläsing
SC Frintrop 05/21: Leon Laskowski, Mario Wieck (81. Lars Scherer), Amin Jaber, Dominique Wassi, Ilias Yaacoubi, Rewan Assad, Kevin Steuke, Alen Ademovic (81. Maurice Riechert), Hüseyin Ünal, Arton Xhemajli, Mohamed Allouche - Trainer: Kevin Voß
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Timo Kemper (22.), 2:0 Kevin Stinnen (27.), 2:1 Mohamed Allouche (30.), 2:2 Hüseyin Ünal (62.), 3:2 Kevin Stinnen (70.), 4:2 Dennis Mittmann (73.)
Besondere Vorkommnisse: Kevin Stinnen (SuS Niederbonsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (82.).
SV Leithe – Teutonia Überruhr 6:1
SV Leithe: Nico Bertling (68. Ali Omairatte), Samer Halaoui (64. Hüseyin Demirci), Tim Broschwig, Fabian Eberhardt (46. Luca Ballmann), Issa Mardnli, Orhan Caliskan, Sofian El Massoudi, Dennis Karczewski, Adam Ogrodowczyk (70. Wilfried Sarr), Sanassy Sovare, Bakir Issa - Trainer: Eyüp Caliskan
Teutonia Überruhr: Philipp Hoffmeister, Oliver Kraus, Tim Pongratz, Julian Waschek, Holger Vox (26. Liam Lennart Schlegel) (83. Sebastian Blümer), Roland Aßfelder, Moritz Schönert, Tim Naujoks, Jona Fernkorn, Mauritz Biebl, Steffen Müller (62. Fabian Granieczny) - Trainer: Bennett Dahlke
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Moritz Schönert (11.), 1:1 Jendrik Biebl (17. Eigentor), 2:1 Sanassy Sovare (25.), 3:1 Bakir Issa (26.), 4:1 Tim Broschwig (50.), 5:1 Adam Ogrodowczyk (51.), 6:1 Hüseyin Demirci (66.)
Alemannia Essen – Preußen Eiberg 1:2
Alemannia Essen: Samer Kouki, Melih Turan, Faruk Kuduzovic, Marcel Wischnat, Denis Katsani, Svyatoslav Kudrin - Trainer: Serhat Hakan
Preußen Eiberg: Alex Nsimba Rafael, Kevin Müller, Dennis Schwager, Dennis Abrosimov, Nils Peltzer, Jona-Philipp Henseler, Zaven Varjabetyan, Patrick Dutschke, Kevin-Alexander Scheike, Anas Mouhtadi, Bartosz Dykiel (92. Eduard Freis) - Trainer: Thomas Cichon
Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Marcel Wischnat (50.), 1:1 Kevin Müller (58.), 1:2 Anas Mouhtadi (90.)
Rot: Melih Turan (83./Alemannia Essen/Notbremse)
22. Spieltag
01.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - ESC Rellinghausen II
02.04.26 Teutonia Überruhr - NK Croatia Essen
02.04.26 TuS Holsterhausen - SuS Niederbonsfeld
02.04.26 FSV Kettwig - SV Leithe
02.04.26 TGD Essen-West - Alemannia Essen
02.04.26 Fortuna Bredeney - Bader SV 91 II
02.04.26 SC Frintrop 05/21 - DJK Adler Union Frintrop II
02.04.26 TuS Essen-West 81 - Preußen Eiberg
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