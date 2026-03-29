Last-Minute-Siegtreffer in beiden Top-Duellen: Essener A-Liga-Wahnsinn

Eiberg gewann spät gegen Alemannia Essen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Doch auch in der Gruppe 2 war für reichlich Spektakel gesorgt. Auch hier durfte mit Preußen Eiberg ein Team noch über den Siegtreffer jubeln. Anas Mouhtadi war dafür verantwortlich. Eiberg verschafft sich dadurch ein Sechs-Punkte-Polster an der Spitze.

Mit jeweils einem Siegtreffer kurz vor Schluss wussten beide Gipfeltreffen in der Kreisliga A zu überzeugen. Calvin Möser verursachte mit seinem 3:2-Treffer in Unterzahl für Türkiyemspor Essen absolute Außnahmezustände (>>> Hier geht es zum Spielbericht ).

Ohnehin war an diesem Sonntag der klare Fokus auf dem Aufeinandertreffen von Türkiyemspor und AL-ARZ an der Helmut-Rahn Anlage. Vor einer auf diesem Niveau wohl einmaligen Kulisse von über 1000 Zuschauern leisteten sich die beiden Kontrahenten einen erbarmungslosen Kampf. Zum Ende deutete eigentlich alles auf AL-ARZ, doch völlig unverhofft sorgte Calvin Möser in Unterzahl noch für den Türkiyemspor-Siegtreffer.

Am Morgen konnten sowohl der SV Borbeck (4:1 gegen RuWa Dellwig) als auch die DJK SG Altenessen (7:2 gegen SuS Haarzopf II) bereits ein Stück an das Spitzenduo heranrücken. Komplett abgeschrieben sind die Hoffnungen von Altenessen und Borbeck nicht, es bräuchte wohl aber eine Menge Schützenhilfe, damit sich in den heißen Wochen noch einmal eine greifbare Chance ergibt.

RuWa Dellwig – SV Borbeck 1:4

RuWa Dellwig: Jan Heinrich, Leon Bolmatis, Yasin Kinik, Rupeshwar Arumugam, Yasin-Mehmet Yeter, Christoph Jügel (70. Bünyamin Yigit), Mehul Malhatra, Emirhan Güldogan (21. Alpha Oumar Bah), Ismail Cördük (68. Uassim Hadi Ismail Sslo), Lucas Manis (46. Ibrahim Ajarra), Timo Lindemann (64. Ahmad Abazeed) - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz

SV Borbeck: Marcel Backhaus, Kevin Sokhan Sanj, Ilias Adrissi (64. Lukas Fabijan), Randy Szymiczek, Raschid Marcel „Elle“ El-Damen (83. Dominik Lindemann), Dustin Hoffmann, Christian Maurer (64. Jasper Luemba), Deniz Hotoglu, Yusef Hafez (54. Kai Hoffmann), Marcel Schlomm, Marvin Eisenmenger - Trainer: Kevin Betting

Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 59

Tore: 0:1 Deniz Hotoglu (23.), 0:2 Marvin Eisenmenger (42.), 1:2 Alpha Oumar Bah (50.), 1:3 Kai Hoffmann (61.), 1:4 Marvin Eisenmenger (67.)



SuS Haarzopf II – DJK SG Altenessen 2:7

SuS Haarzopf II: Robin Oberscheidt, Nils Zander, Marvin Schütte, Dominik Borutzki, Julian Dusy, Joel Gonzales (70. Kevin Pleimes), Simon Streich (77. Nils Zander), Tim Seidel (46. Daniel Conti), Sebastian Hoffmann (70. Ole Husemeyer), Damian Bartsch, Marc Enger (58. Daniel Valaev) - Trainer: Kevin Lehnhoff

DJK SG Altenessen: David Nowakowski, Nico Nowack, Robin Pinke (77. Lucas Radschun), Rami Bosnjak (62. Donik Gashi), Wissem Ouafi, Ibrahim Erol Özbay, David Lucic, Samuel Karaqi (69. David Yousif), Eldor Gashi, Fatih Güldogan (70. Premtim Gashi) - Trainer: Jörg Dohmann

Schiedsrichter: Leon Maurice Ulrich - Zuschauer: 25

Tore: 0:1 David Lucic (4.), 1:1 Dominik Borutzki (8.), 1:2 Eldor Gashi (19.), 2:2 Marc Enger (28.), 2:3 (53.), 2:4 Eldor Gashi (62.), 2:5 David Lucic (65.), 2:6 David Lucic (86.), 2:7 Premtim Gashi (89.)



SpVg Schonnebeck II – SG Essen-Schönebeck II 3:0

SpVg Schonnebeck II: Robin Zawinell, Marcel Michel Deszer, Florian Schilling, Liron Jason Oteng-Adjei, Marcel Große-Beck (84. Koray Aldibas), Philipp Mayer, Bekir Kozak (84. Arkadiusz Brenk), Leotrim Kryeziu (91. Brian Müller), Ayman El Hany, Justin-Marcus Michels, Leonal Nkansah (79. Pascal Trucksess) - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke

SG Essen-Schönebeck II: Zaid Hraoui, Tim Keuter, Aaron Zilian (86. Umut Akpolat), Leonard Okeh, Johann Müller, Fynn Alexander Schröder (79. Younes Boumoungar), Jacob Max Bojarzin (82. Dario Nagel), Fadi Ismail (71. Luca-Fabio Darowski), Nikita Senk, Paul Leon Thumulla, Daniel Wibbe (59. Philipp Schürmann) - Trainer: Silvain Wirkus

Schiedsrichter: Thomas Krüger (Essemn) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Philipp Mayer (67.), 2:0 Justin-Marcus Michels (87.), 3:0 Pascal Trucksess (89.)



Sportfreunde Altenessen – FC Karnap 07/27 3:3

Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Michel-Pascal Roskowski, Ali Koaik, Florijan Muharemi (70. Isa Sahoneg Touray), Fadi Saado, Luca Simon, Alie Mansaray, Issa Fakhro, Carlos Ngounou Happy (14. Musa Krubaly Damba) (95. Peter Akpe), Muharrem Mekoli (87. Obada Sarmini) - Trainer: Erkan Sahin

FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Giuliano Pettinato (87. Tobias Drexler), Dogan Kandur (85. Yassine Ben Naya), Alp Ezici, Tarik Eren, Eric Schweers, Fatih Kandur (70. Tarek Alsuwais), Michel-Pascal Fischer (65. Thomas Michels), Bela de Groat, Nico Labenz - Trainer: Björn Neumann - Co-Trainer: Markus Erlebach - Co-Trainer: Timo Bruhnke

Schiedsrichter: Jose Joao (Essen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Dominik Jaeger (6. Eigentor), 1:1 Michel-Pascal Fischer (12.), 2:1 Muharrem Mekoli (34.), 2:2 Alp Ezici (62. Foulelfmeter), 3:2 Muharrem Mekoli (77.), 3:3 Eric Schweers (82.)

Gelb-Rot: Issa Fakhro (39./Sportfreunde Altenessen/)



DKSV Helene Essen – TuSEM Essen 1926 II 1:4

DKSV Helene Essen: John-Pantelis Schumann, Mostafa Shikhmos, Mahmut Gülnaz, Adrian Beqiri, Mohamed Essbai, Ferhat Erdal, Mazlum Kilicalp (67. Rojdar Dag), Malek El Chaabi, Sipan Akkus (87. Firat Akkus), Azad Kilicalp (76. Mohammed Mohammed) - Trainer: Ferhat Dogan

TuSEM Essen 1926 II: Helmut Körfer, David Nicolas Capellaro (58. Emre Yildiz), Rico Zölzer, Maximilian Porwollik, Joris Graf, Rabii Afli (26. Fabio Caterisano), Jakob Groß, Luca Alexander Klimmeck, Kjell Kaufmann, Vincent Louis Eickholt - Trainer: Thomas Graf

Schiedsrichter: Jakub Grochowicz (Essen) - Zuschauer: 20

Tore: 0:1 Luca Alexander Klimmeck (32.), 0:2 Rico Zölzer (39. Foulelfmeter), 0:3 Kjell Kaufmann (50.), 0:4 Luca Alexander Klimmeck (77.), 1:4 Adrian Beqiri (79.)



FC Stoppenberg – Essener SC Preußen 3:4

FC Stoppenberg: Ilja Skorohod, Oliver Abs, Felix Wessiepe (46. Simon Tigges), Lukas Baier, Jan Hillemann, Devid-Alexander Röwekamp (46. Mulla Seyit Dogan), Noah Künzel (70. Nico Gorzelany), Ben Lange, Omar Demir (46. Fabian Börner), Dominik Jost - Trainer: Marco Schulze

Essener SC Preußen: Nico Fioretti, Yaroslav Verych, Recep Erdogmus, Tayfun Zmudzinski, Bryan Osei, Kevin Pascal Hansen, Eren Akdogan, Michael-Detlef Andres, Efdal Gelin (90. Ramadan Simmo), Jefferson Nguelwwu Nono (75. Sror Ali), Willliam Chinedou Tahir Sener - Trainer: Manfred Schröder

Schiedsrichter: Andreas Roth (Essen) - Zuschauer: 56

Tore: 0:1 Willliam Chinedou Tahir Sener (19.), 0:2 Felix Wessiepe (29. Eigentor), 0:3 Jefferson Nguelwwu Nono (38.), 0:4 Jefferson Nguelwwu Nono (47.), 1:4 Ben Lange (78.), 2:4 Fabian Börner (80.), 3:4 Oliver Abs (90.)



Türkiyemspor Essen – AL-ARZ Libanon 3:2

Türkiyemspor Essen: Orkun Oktay, Kubilay Kirlangic, Burak Bayram, Vitalij Nazarov, Özkan Akcapinar, Onur Caparlar (76. Avdulj Kasumov), Ivan Wetshemungu, Hussein Zeaiter, Berkan Kiris, Emre Ayan, Özgür Akcapinar (69. Cemal Saat) - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan

AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Hassan Madani, Clouis Fon, Khaled El-Zein, Lars Anhalt, Kim Dedek, Bilal Abdallah (42. Mounir Khodr), Mohammed Mustapha, Evangelos Mitsiotis (78. Ahrif Wendt), Mohamed El-Zein (58. Issa Allouche), Antonio Lombardi - Trainer: Ibrahim Ramadan

Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 1000

Tore: 0:1 Joel Lombardi (13.), 1:1 Hassan Madani (20. Eigentor), 1:2 Khaled El-Zein (45. Foulelfmeter), 2:2 Berkan Kiris (54.), 3:2 Calvin Möser (90.+9)

Gelb-Rot: Özkan Akcapinar (66./Türkiyemspor Essen/)

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

22. Spieltag

01.04.26 FC Saloniki Essen - RuWa Dellwig

01.04.26 DJK SG Altenessen - Türkiyemspor Essen

01.04.26 SG Essen-Schönebeck II - TuSEM Essen 1926 II

02.04.26 SV Borbeck - Sportfreunde Altenessen

02.04.26 FC Stoppenberg - DKSV Helene Essen

02.04.26 FC Karnap 07/27 - SpVg Schonnebeck II

02.04.26 Essener SC Preußen - SuS Haarzopf II

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So läuft der 21. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Hinter dem Top-Duo darf SuS Niederbonsfeld noch zarte Hoffnungen auf den großen Coup hegen. Der derzeitige Tabellendritte sezte sich mit mit 4:2 gegen den SC Frintrop durch und positioniert sich für die kommende Saison vielleicht jetzt schon als einer der heißeren Kandidaten auf den Aufstieg. In der laufenden Spielzeit führt nämlich wohl kein Weg an Preußen Eiberg und Alemannia Essen vorbei. Eiberg musste erste drei Tage vorher gegen Teutonia Überruhr (4:2) ran.

Für das Spitzenduell mussten also noch einmal alle Kräfte mobilisiert werden. Mehr Spielanteile entfielen in der ersten Hälfte zunächst jedoch auf die Alemannia. Beide Seiten flogen förmlich in die Zweikämpfe und wollten dem Kontrahenten stets physisch Paroli bieten. Kurz nach dem Seitenwechsel gab es dann auch endlich Grund zum Jubeln. Ein Flachschuss von Marcel Wischnat brach den Bann zugunsten der Hausherren (50.). Doch die Führung sollte nur ganz kurz halten. Nach einem Eckstoß nickte Kevin Müller eiskalt ein (59.). So ging es mit Gleichstand in die Schlussphase, die noch einiges zu bieten hatte. Zunächst wurde Melih Turan nach einer Notbremse des Feldes verwiesen (83.). Danach drängte Eiberg auf den Siegtreffer, der tatsächlich auch noch fallen sollte. Anas Mouhtadi drückte einen Nachschuss über die Linie und versetzte die Alemannia damit ins Tal der Tränen (90.). Für die kommenden Wochen hat Eiberg natürlich alle Karten in der Hand und einen Sechs-Punkte-Polster auf den Rivalen.

DJK Adler Union Frintrop II – Fortuna Bredeney 1:2

DJK Adler Union Frintrop II: Niclas Baldus, Simon Wanning, Lukas Wahl, Arda Günay (22. Björn Schraven), Jason Nau, Linus Schwarze, Nils Grigoleit (62. Niklas Günter), Lukas Rotthäuser (82. Marco Schoofs), Jan Sander (53. Maximilian Rustemeyer), Max Koltermann (60. Elias Brechmann), Alessio Berrini - Spielertrainer: Julian Büddeker - Trainer: Udo Jonetat

Fortuna Bredeney: Nils Hense, Simon Geiger (77. Jona Benjamin Döllner), Tobias Koenen, Jan-Philipp Kiel, Mirco Selle (66. Gian-Luca Sabella), Tilo Golz (77. Lukas Küpper), Issa Hassouni, Gerrit Höhl (57. Alexander Katemann), Keanu Volpe, Justin Schneemann (57. Leonard Christian Vatter), Joel Ruhrus - Trainer: Raphael Becker

Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Lukas Wahl (59.), 1:1 Alexander Katemann (85.), 1:2 Jona Benjamin Döllner (90.)



ESC Rellinghausen II – TuS Essen-West 81 3:3

ESC Rellinghausen II: Kevin Tröner, Tim Czypull (63. Mika Matthias Muth), Max Meisner, Marc-Luca Rathje, Marvin Otto (78. Joel Buchalik), Maurice Öllrich (85. Malte Willemsen), Marcel Wagner, Tom Holz (63. Christian Bartsch), Elia Cebrian Schwarz, Dominik Friedrichs - Trainer: Jerome Buchalik

TuS Essen-West 81: Leonard Oppong, Nico Pernau, Younes Mal, Lucas Hucke, Seokkyoung Yoo, Marcel Supernok, Bernard Kaule, Muhammed Erdogmus, Leon Martin Hagen (76. Abdellatif Nkiri), Almir Selimi (63. Nikhil Sachdeva) - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann

Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Tom Holz (8.), 1:1 Nico Pernau (22.), 2:1 Tom Holz (29. Foulelfmeter), 2:2 Marcel Supernok (45.), 2:3 Nico Pernau (78.), 3:3 Malte Willemsen (90.)



NK Croatia Essen – DJK Blau-Weiß Mintard II 6:1

NK Croatia Essen: Leon Zamljen, Marko Milković (82. Dominik Mesquita), Vladimir Ulrich, Fehim Jusic, David Kolar, Ivan Marić, Mario Matijaš (87. Maik Kotermann), Mehdi Methnani (79. Lukas Galic), Ivan Ilias Cipetic, Antonio Ikić, Wiktor Owczarczak - Trainer: Wolfgang Gräfen

DJK Blau-Weiß Mintard II: Lukas Malte Elsner, Adrian Kozacki (53. Alexis Soukas), Moritz Ewers (61. Max Gericke), Maximilian Ossmann, Jan Wittenberg, Daniel Czaika, Bennet Triebel, Marvin Kura (61. Tom Hanisch), Daniel Kneifel, Nicolas Florian Meiss (61. Lukas-Maximilian Pein), Kevin Tole - Trainer: Tuna Tunceli

Schiedsrichter: Peter Cornelius - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Nicolas Florian Meiss (1.), 1:1 Antonio Ikić (13.), 2:1 Marko Milković (52.), 3:1 Wiktor Owczarczak (56.), 4:1 Mario Matijaš (59.), 5:1 Wiktor Owczarczak (80.), 6:1 Antonio Ikić (83.)



TGD Essen-West – TuS Holsterhausen 0:3

TGD Essen-West: Marco Della Penna, Serhat Durmus, Burak Pakdemirli, Joshua Darren Enudi, Mert Akyüz, Editor Pajazitaj (46. Tarik Süheyl Yurtseven), Ray Ceka, Luigi Brescia (45. Jalil Shikhzadayev), Omar Filali, Keanu Klösener (71. Hussein Tabel) - Trainer: Dietmar Krause

TuS Holsterhausen: Tim Hillmann, Till Gruhs, Fahd Ayiad Soliman Al Barouni, Mark Hupka, Luis Leineweber (82. Nahom Zewolde), Pablo Theis Navarro, Alexandros Papachristos, Kilian Wolfgang Heinze, José Maria Inigo, Youssef Asghar (52. Christopher Kräling), Liam Elias Raueiser - Trainer: Geoffrey Reich

Schiedsrichter: Tayfur Kacmazoglu - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Liam Elias Raueiser (26.), 0:2 Kilian Wolfgang Heinze (33.), 0:3 Liam Elias Raueiser (75.)



SuS Niederbonsfeld – SC Frintrop 05/21 4:2

SuS Niederbonsfeld: Luis Paul Biederbeck, Marius Koberg, Yannik Weierstahl (90. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios), Finn Colin Hillemacher, Pierre Forster, Philipp Lindemann, Felix Hoffmann, Benyamin Ziani, Kevin Stinnen, Dennis Mittmann (78. Ceyhun Yildiz), Timo Kemper - Trainer: Marc Bläsing

SC Frintrop 05/21: Leon Laskowski, Mario Wieck (81. Lars Scherer), Amin Jaber, Dominique Wassi, Ilias Yaacoubi, Rewan Assad, Kevin Steuke, Alen Ademovic (81. Maurice Riechert), Hüseyin Ünal, Arton Xhemajli, Mohamed Allouche - Trainer: Kevin Voß

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Timo Kemper (22.), 2:0 Kevin Stinnen (27.), 2:1 Mohamed Allouche (30.), 2:2 Hüseyin Ünal (62.), 3:2 Kevin Stinnen (70.), 4:2 Dennis Mittmann (73.)

Besondere Vorkommnisse: Kevin Stinnen (SuS Niederbonsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (82.).



SV Leithe – Teutonia Überruhr 6:1

SV Leithe: Nico Bertling (68. Ali Omairatte), Samer Halaoui (64. Hüseyin Demirci), Tim Broschwig, Fabian Eberhardt (46. Luca Ballmann), Issa Mardnli, Orhan Caliskan, Sofian El Massoudi, Dennis Karczewski, Adam Ogrodowczyk (70. Wilfried Sarr), Sanassy Sovare, Bakir Issa - Trainer: Eyüp Caliskan

Teutonia Überruhr: Philipp Hoffmeister, Oliver Kraus, Tim Pongratz, Julian Waschek, Holger Vox (26. Liam Lennart Schlegel) (83. Sebastian Blümer), Roland Aßfelder, Moritz Schönert, Tim Naujoks, Jona Fernkorn, Mauritz Biebl, Steffen Müller (62. Fabian Granieczny) - Trainer: Bennett Dahlke

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Moritz Schönert (11.), 1:1 Jendrik Biebl (17. Eigentor), 2:1 Sanassy Sovare (25.), 3:1 Bakir Issa (26.), 4:1 Tim Broschwig (50.), 5:1 Adam Ogrodowczyk (51.), 6:1 Hüseyin Demirci (66.)



Alemannia Essen – Preußen Eiberg 1:2

Alemannia Essen: Samer Kouki, Melih Turan, Faruk Kuduzovic, Marcel Wischnat, Denis Katsani, Svyatoslav Kudrin - Trainer: Serhat Hakan

Preußen Eiberg: Alex Nsimba Rafael, Kevin Müller, Dennis Schwager, Dennis Abrosimov, Nils Peltzer, Jona-Philipp Henseler, Zaven Varjabetyan, Patrick Dutschke, Kevin-Alexander Scheike, Anas Mouhtadi, Bartosz Dykiel (92. Eduard Freis) - Trainer: Thomas Cichon

Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Marcel Wischnat (50.), 1:1 Kevin Müller (58.), 1:2 Anas Mouhtadi (90.)

Rot: Melih Turan (83./Alemannia Essen/Notbremse)

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

22. Spieltag

01.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - ESC Rellinghausen II

02.04.26 Teutonia Überruhr - NK Croatia Essen

02.04.26 TuS Holsterhausen - SuS Niederbonsfeld

02.04.26 FSV Kettwig - SV Leithe

02.04.26 TGD Essen-West - Alemannia Essen

02.04.26 Fortuna Bredeney - Bader SV 91 II

02.04.26 SC Frintrop 05/21 - DJK Adler Union Frintrop II

02.04.26 TuS Essen-West 81 - Preußen Eiberg

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