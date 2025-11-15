Last-Minute-Siegtreffer für Kempen, OSV gewinnt das Topspiel

Der TuS Wickrath ist zunächst einmal außen vor im Spitzenkampf. Gegen den OSV Meerbusch setzte es eine 1:2-Pleite, gleichzeitig gelang Aufsteiger Thomasstadt Kempen ein Befreiungsschlag gegen die DJK Fortuna Dilkrath.

Tabellenführer Sportfreunde Neuwerk ist am Sonntag gegen den SC St. Tönis II an der Reihe, ebenso wie die SpVg Odenkirchen, die die komplizierte Auswärtsfahrt zum VfL Tönisberg vor sich hat. TuRa Brüggen hofft nach der Enttäuschung vom vergangenen Spieltag auf ein erneutes Erfolgserlebnis gegen den TSV Krefeld-Bockum. Nach dem Derbysieg in der Vorwoche steht nun ein Kellerduell für Türkiyemspor Mönchengladbach auf der Agenda. Das bislang abgeschlagenen Schlusslicht SV Lürrip hofft dabei auf die ersten Punkte.