Last-Minute-Siegtor: Ritterhude gewinnt Kellerduell

Das Kreisderby zwischen dem SV Arschwarden und der TuSG Ritterhude besaß aufgrund der tiefen Verwicklung beider Teams in den Abstiegskampf eine besondere Brisanz. Auf dem Spielfeld entwickelte sich eine dramatische Begegnung mit mehreren Führungswechseln und dem besseren Ende für die Gäste.

Den ersten Treffer des Abends erzielten die Hammestädter durch einen von Keanu Marks verwandelten Elfmeter - 0:1 (34.). Doch Schiedsrichter Daniel Piotrowski zeigte auch auf der anderen Seite des Spielfeldes auf den Punkt. So glich Nick Stellmann noch vor der Pause aus. Jener Stellmann war nach dem Seitenwechsel erneut zur Stelle und brachte den SVA mit 2:1 in Führung (54.). Ritterhude lieferte in Person von Simon Zboron aber eine schnelle Antwort - 2:2. Mit dem Unentschieden gaben sich beide Teams nicht zufrieden, half es ihnen tabellarisch doch nicht weiter. Der entscheidende Moment lag letztlich auf Seiten der Gäste. In der vierten Minute der Nachspielzeit netzte Hilko Christian Kaum zum 2:3 ein. Sein umjubeltes erstes Saisontor war gleichbedeutend mit dem Endstand.