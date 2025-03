Nordhorn ging als Favorit in die Partie und wurde dieser Rolle auch gerecht. Dennoch war es für das Team von Christoph Hemlein ein Sieg, der sich erarbeitet werden musste. „Es war wie erwartet ein schweres Spiel. Bawinkel verteidigt sehr gut. Ich denke der Sieg geht in Ordnung. Eventuell ist er am Ende ein Tor zu hoch, da unser Torwart auch ein paar mal gut halten musste.“ resümiert Hemlein. Neben zwei unumstrittenen Elfmetern, erzielte der SVE zwei schön ausgespielte Tore und fährt am Ende den fünften Ligasieg in folge ein.