Der 8. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems bot alles, was das Fußballherz begehrt: enge Duelle im Abstiegskampf, packende Offensivspektakel und kleine Überraschungen im oberen Tabellendrittel. Spitzenreiter Altenoythe behauptete zwar seine weiße Weste, musste beim knappen Erfolg über Petersdorf jedoch mehr kämpfen als gewohnt. Dahinter bleibt Verfolger Oythe in Lauerstellung, während Damme, Holdorf und Friesoythe um die Plätze im oberen Feld rangeln. Im Tabellenkeller wird die Lage dagegen zunehmend prekär: Visbek und Amasya Spor Lohne stecken tief fest, während Aufsteiger Bethen trotz couragierter Auftritte weiter Lehrgeld zahlt.

Holdorf bestätigte seine starke Form und siegte souverän in Visbek mit 3:1. Nach dem Überraschungserfolg bei Altenoythe und dem Sieg gegen Höltinghausen legte das Team nach und steht nun auf Rang vier mit 15 Punkten. Visbek bleibt nach einer weiteren enttäuschenden Vorstellung mit nur drei Zählern Tabellenvorletzter. Besonders die anfällige Defensive macht den Rot-Weißen weiter große Sorgen.

Eine zähe Partiel in Lohne endete torlos, womit beide Mannschaften nur bedingt zufrieden sein können. Amasya Spor wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt tief im Tabellenkeller. Lastrup bleibt zwar auch im fünften Spiel am Stück ungeschlagen, verpasste aber den Anschluss ans Mittelfeld. Für Lohne wird die Luft allmählich dünner.

Der Spitzenreiter Altenoythe bleibt auch nach dem 8. Spieltag ungeschlagen, hatte beim knappen 3:2 gegen Petersdorf aber mehr Mühe als erwartet. Nach souveränen Auftritten in den vergangenen Wochen offenbarte die Defensive erstmals Schwächen. Petersdorf verkaufte sich teuer, steht aber weiterhin im unteren Tabellenmittelfeld. Altenoythe festigt mit 18 Punkten aus sieben Spielen die Tabellenführung.f

Höltinghausen feierte einen klaren 3:0-Heimsieg gegen Brockdorf und rehabilitierte sich für die deutliche Niederlage in Holdorf. Damit stehen die Grün-Weißen mit zwölf Punkten wieder stabil im Mittelfeld der Tabelle. Brockdorf konnte nach dem furiosen Saisonstart erneut nicht überzeugen und steckt weiter unten fest. Vor allem offensiv fehlte diesmal die Durchschlagskraft.

Lutten gelang mit einem 2:1 gegen den Favoriten aus Friesoythe ein echter Coup. Die Hausherren nutzten ihre wenigen Chancen eiskalt aus und feierten ganz spät den vierten Sieg der Saison. Friesoythe verpasste es dagegen, seine starke Serie fortzusetzen, bleibt aber in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Lutten schiebt sich mit zwölf Punkten ins obere Mittelfeld.

In einem wilden Offensivspektakel setzte sich RW Damme knapp mit 4:3 gegen Aufsteiger Bethen durch. Damit bestätigte Damme seine Heimstärke und bleibt oben dran, auch wenn die Abwehr wackelte. Bethen zeigte Moral, konnte den frühen Doppelschlag der Hausherren noch vor der Halbzeit egalisieren, mussten dann aber in der 90. doch noch den Lucky-Punch von Damme hinnehmen. Die Rot-Weißen klettern mit jetzt 15 Zählern auf Platz drei.