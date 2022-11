– Foto: Meiki Graff

Last-Minute-Siege für junge Borussen Die U19 holt im Duell mit Paderborn wichtige Punkte, U17 gewinnt gegen Fortuna.

Wenig bis nichts hatte am Samstag auf dem Fohlenplatz nach der ersten Halbzeit des Duells zwischen Borussia Mönchengladbach und dem SC Paderborn in der A-Junioren Bundesliga West darauf hingedeutet, dass die Zuschauer im zweiten Durchgang fünf Tore zu sehen bekommen sollten. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht das auf den Platz bekommen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir waren nach vorne nicht gefährlich genug, nicht zielstrebig“, sagte Gladbachs Trainer Sebastian König nach dem Spiel.

So sind die weitgehend ereignisarmen ersten 45 Minuten schnell erzählt, denn beide Mannschaften taten sich bei eigenem Ballbesitz schwer, Torchancen zu kreieren oder auch nur in die Nähe des gegnerischen Strafraums zu gelangen. Das 0:0 zur Pause ging in Ordnung, wenngleich die Borussen kurz vor der Halbzeit Glück hatten, dass Paderborns Kapitän Zvonimir Plavcic den Ball erst in die Arme von Gladbachs Torwart Florian Dimmer köpfte und dann am heranrauschenden Verteidiger Yannik Dasbach scheiterte, der den Ball im letzten Moment zur Ecke klären konnte. Dasbach war neben Winsley Boteli und Dillon Berko einer von drei Spielern des Jahrgangs 2006 in der Startelf. Sie gehören eigentlich zur U17, haben in dieser Saison aber schon öfter bei der U19 ausgeholfen. Überhaupt war Gladbachs erste Elf jung, denn in Malcom Scheibner und Tony Reitz begannen nur zwei Spieler des Altjahrgangs 2004. Zur zweiten Halbzeit brachte König Michael Nduka und Dimitrie Deumi Nappi in die Partie – und beide sollten mehrmals im Mittelpunkt stehen. Die Gladbacher, die die Gäste nun früher attackierten, verzeichneten in der 53. Minute ihren allerersten Torschuss, doch Ndukas Versuch aus 20 Metern war kein Problem für Paderborns Torhüter Jens Balzukat. Der sah zwei Minuten später gar nicht gut aus, als er sich bei einem langen Ball der Borussen uneinig mit einem Verteidiger war und Nduka als Nutznießer der Situation den Ball eroberte und zur Führung einschob (55.). Doch damit nicht genug: Mit dem nächsten Angriff schüttelte Noah Adedeji im Mittelfeld mehrere Gegenspieler ab und spielte links rüber zu Nduka, der alleine vor Balzukat den Treffer zum 2:0 nachlegte (57.). Es war die spektakulärste Phase der Partie, die mit zwei Elfmetern für Paderborn ihren Höhepunkt fand. Paderborns Plavcic verwandelte binnen drei Minuten einen Foul- und einen Handelfmeter, und so stand es nach 67 Minuten plötzlich 2:2. Den zweiten Strafstoß hatte der eingewechselte Deumi Nappi verursacht, der mit der Hand unglücklich zum Ball gegangen war. Danach gab es wieder seltener große Torchancen, Konstantin Gerhardt scheiterte mehrmals mit Schüssen aus der Distanz, ehe es in der Nachspielzeit einen Gladbacher Chancenhagel gab.