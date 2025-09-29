Last-Minute-Siege für Aufstiegskandidaten - Veltheim bleibt makellos

Nur Beringen und Küsnacht warten noch auf erste Siege, während im Mittelfeld alles dicht beisammen ist und spannende Duelle erwartet werden dürfen.

Am vergangenen Wochenende machte der Ligabetrieb Platz für die zweite Regional-Cup-Runde. Nun setzt die Liga sich mit der 6. Runde fort. Nach 5 gespielten Spieltagen grüsst der SC Veltheim alleine von der Tabellenspitze, dicht gefolgt von Stäfa und Herrliberg mit je drei Zählern weniger.

FC Beringen 1:3 FC Brüttisellen-Dietlikon

FC Herrliberg 3:0 FC Wiesendangen

FC Embrach 3:1 FC Küsnacht

FC Stäfa 2:1 FC Greifensee

FC Gossau - FC Phönix Seen

Vor dem Spiel zwischen Gossau und Phönix Seen aus Winterthur war beiden Mannschaften klar, dass sie unbedingt Punkte holen mussten, um nicht noch tiefer in die Abwärtsspirale zu geraten. Diese Chance wusste der Winterthurer Quartierverein zu nutzen. Auf der Sportanlage Im Riet siegte Phönix 2:1 und entführte damit ganz wichtige Punkte aus dem Zürcher Oberland.

Den besseren Start hatte der FCG erwischt: Nach fünf Minuten erzielte Leuenberger die Führung. Doch die Gäste hatten sofort die passende Antwort parat: Pranjic glich in der 7. Minute aus, und Yildiz sorgte in der 38. Minute für die 2:1-Pausenführung, die zugleich auch das Schlussresultat bedeutete.

FC Glattbrugg - FC Wald

Mit Glattbrugg und Wald trafen am 6. Spieltag zwei formstarke Teams aufeinander. In den ersten 25 Minuten wusste vor allem der FC Wald zu überzeugen. Durch Treffer von Jlir Ibrahimi und Jetzer führten die Gäste 2:0. Doch dann folgte der grosse Auftritt von Ex-Profi Danijel Subotic: Mit Toren in der 29. und 44. Minute sorgte er im Alleingang für das 2:2-Pausenresultat.

Nach der Pause spielte dann nur noch Glattbrugg. Gleich viermal trafen die Mannen in Rot: Rilind Ibrahimi, Eralp und Sevrtovic mit einem Dopppack. Das klare 6:2-Endresultat festigt Glattbruggs Platz in der Spitzengruppe.

FC Bassersdorf - SC Veltheim

Der Tabellenführer aus Winterthur gastierte beim FC Bassersdorf. Die Aufgabe entpuppte sich für den SCV als äusserst knifflig. Während in der ersten Halbzeit noch alles nach Plan für die Gäste verlief und der SCV dank eines Treffers von Michienzi mit einer 1:0-Führung in die Pause ging, wurde die zweite Halbzeit zum Thriller.

Der FCB drehte nach dem Seitenwechsel auf. In der 52. Minute erzielte Agon Asani den Ausgleich; nur drei Minuten später sorgte ebendieser per sehenswerten Freistoss für die komplette Wende. Das tief stehende Bassersdorf kontrollierte anschliessend lange die Partie. Erst in der 80. Minute wusste der SCV zu reagieren: Durch einen Kopfball von "Suley" stand es wieder unentschieden. Der Wahnsinn nahm jedoch seinen Lauf, denn nur wenige Sekunden später zappelte der Ball wieder im Netz - mit seinem persönlichen Hattrick brachte Asani Bassersdorf mit 3:2 in Führung. Doch auch Veltheim reagierte prompt: In der 84. Minute stellte Martins mit seinem Treffer wieder auf Gleichstand.

Die hitzige Stimmung auf dem Platz sorgte schliesslich für das dramatische Schlussbouquet: Zunächst sah Bassersdorfs Texeira die Rote Karte, in der 5. Minute der Nachspielzeit wurde Veltheim schliesslich ein Handspenalty zugesprochen. Ex-Profi Cecchini liess sich nicht zweimal bitten und verwandelte zum vielumjubelten Siegestreffer. Mit dem 4:3-Sieg bleibt der SCV Tabellenführer, während Bassersdorf im Mittelfeld der Tabelle feststeckt.

FC Beringen - FC Brüttisellen-Dietlikon

Auch gegen Brüttisellen-Dietlikon gelang es den Schaffhausern nicht, die ersten Punkte der Saison zu erzielen. Schon sehr früh gingen die Gäste durch Ali Aliji nach einem guten Angriff in Führung. In der Folge drückte Brüttisellen-Dietlikon stark auf das 2:0, der Torhüter der Beringer, Nevio Apicella, hatte jedoch was dagegen und parierte mehrfach stark.

Und wer sie bekanntlich nicht macht, der kassiert sie. So kam Beringen kurz vor der Pause tatsächlich zum Ausgleichstreffer durch Petar Mihic. Die zweite Hälfte zeigte ein ähnliches Bild. Brüttisellen-Dietlikon erarbeitete sich sehr viele Chancen, sah sich aber mit einem fantastischen Keeper konfrontiert, der scheinbar alles hielt. So auch den Elfmeter von Benet Feyzuli, der aber wiederholt werden musste, da sich Apicella zu früh von der Linie bewegt hatte. Antonio Kaba Mangrei trat zum zweiten Versuch an und traf schlussendlich zur 2:1-Führung für die Gäste.

Den Schlusspunkt setzte wieder Aliji, der in der 90.+3. den Vorteil ausnutzte und einen persönlichen Doppelpack schnürte. Am Ende ist der Sieg klar verdient und hätte durchaus höher ausfallen können.

FC Herrliberg - FC Wiesendangen