Last-Minute-Siege für Aufstiegskandidaten - Veltheim bleibt makellos

Am vergangenen Wochenende machte der Ligabetrieb Platz für die zweite Regional-Cup-Runde. Nun setzt die Liga sich mit der 6. Runde fort. Nach 5 gespielten Spieltagen grüsst der SC Veltheim alleine von der Tabellenspitze, dicht gefolgt von Stäfa und Herrliberg mit je drei Zählern weniger.
Nur Beringen und Küsnacht warten noch auf erste Siege, während im Mittelfeld alles dicht beisammen ist und spannende Duelle erwartet werden dürfen.
FC Gossau 1:2 FC Phönix Seen
FC Glattbrugg 6:2 FC Wald
FC Bassersdorf 3:4 SC Veltheim
FC Beringen 1:3 FC Brüttisellen-Dietlikon
FC Herrliberg 3:0 FC Wiesendangen
FC Embrach 3:1 FC Küsnacht
FC Stäfa 2:1 FC Greifensee
Vor dem Spiel zwischen Gossau und Phönix Seen aus Winterthur war beiden Mannschaften klar, dass sie unbedingt Punkte holen mussten, um nicht noch tiefer in die Abwärtsspirale zu geraten. Diese Chance wusste der Winterthurer Quartierverein zu nutzen. Auf der Sportanlage Im Riet siegte Phönix 2:1 und entführte damit ganz wichtige Punkte aus dem Zürcher Oberland.
Den besseren Start hatte der FCG erwischt: Nach fünf Minuten erzielte Leuenberger die Führung. Doch die Gäste hatten sofort die passende Antwort parat: Pranjic glich in der 7. Minute aus, und Yildiz sorgte in der 38. Minute für die 2:1-Pausenführung, die zugleich auch das Schlussresultat bedeutete.
Mit Glattbrugg und Wald trafen am 6. Spieltag zwei formstarke Teams aufeinander. In den ersten 25 Minuten wusste vor allem der FC Wald zu überzeugen. Durch Treffer von Jlir Ibrahimi und Jetzer führten die Gäste 2:0. Doch dann folgte der grosse Auftritt von Ex-Profi Danijel Subotic: Mit Toren in der 29. und 44. Minute sorgte er im Alleingang für das 2:2-Pausenresultat.
Nach der Pause spielte dann nur noch Glattbrugg. Gleich viermal trafen die Mannen in Rot: Rilind Ibrahimi, Eralp und Sevrtovic mit einem Dopppack. Das klare 6:2-Endresultat festigt Glattbruggs Platz in der Spitzengruppe.
Der Tabellenführer aus Winterthur gastierte beim FC Bassersdorf. Die Aufgabe entpuppte sich für den SCV als äusserst knifflig. Während in der ersten Halbzeit noch alles nach Plan für die Gäste verlief und der SCV dank eines Treffers von Michienzi mit einer 1:0-Führung in die Pause ging, wurde die zweite Halbzeit zum Thriller.
Der FCB drehte nach dem Seitenwechsel auf. In der 52. Minute erzielte Agon Asani den Ausgleich; nur drei Minuten später sorgte ebendieser per sehenswerten Freistoss für die komplette Wende. Das tief stehende Bassersdorf kontrollierte anschliessend lange die Partie. Erst in der 80. Minute wusste der SCV zu reagieren: Durch einen Kopfball von "Suley" stand es wieder unentschieden. Der Wahnsinn nahm jedoch seinen Lauf, denn nur wenige Sekunden später zappelte der Ball wieder im Netz - mit seinem persönlichen Hattrick brachte Asani Bassersdorf mit 3:2 in Führung. Doch auch Veltheim reagierte prompt: In der 84. Minute stellte Martins mit seinem Treffer wieder auf Gleichstand.
Die hitzige Stimmung auf dem Platz sorgte schliesslich für das dramatische Schlussbouquet: Zunächst sah Bassersdorfs Texeira die Rote Karte, in der 5. Minute der Nachspielzeit wurde Veltheim schliesslich ein Handspenalty zugesprochen. Ex-Profi Cecchini liess sich nicht zweimal bitten und verwandelte zum vielumjubelten Siegestreffer. Mit dem 4:3-Sieg bleibt der SCV Tabellenführer, während Bassersdorf im Mittelfeld der Tabelle feststeckt.
View this post on Instagram
Auch gegen Brüttisellen-Dietlikon gelang es den Schaffhausern nicht, die ersten Punkte der Saison zu erzielen. Schon sehr früh gingen die Gäste durch Ali Aliji nach einem guten Angriff in Führung. In der Folge drückte Brüttisellen-Dietlikon stark auf das 2:0, der Torhüter der Beringer, Nevio Apicella, hatte jedoch was dagegen und parierte mehrfach stark.
Und wer sie bekanntlich nicht macht, der kassiert sie. So kam Beringen kurz vor der Pause tatsächlich zum Ausgleichstreffer durch Petar Mihic. Die zweite Hälfte zeigte ein ähnliches Bild. Brüttisellen-Dietlikon erarbeitete sich sehr viele Chancen, sah sich aber mit einem fantastischen Keeper konfrontiert, der scheinbar alles hielt. So auch den Elfmeter von Benet Feyzuli, der aber wiederholt werden musste, da sich Apicella zu früh von der Linie bewegt hatte. Antonio Kaba Mangrei trat zum zweiten Versuch an und traf schlussendlich zur 2:1-Führung für die Gäste.
Den Schlusspunkt setzte wieder Aliji, der in der 90.+3. den Vorteil ausnutzte und einen persönlichen Doppelpack schnürte. Am Ende ist der Sieg klar verdient und hätte durchaus höher ausfallen können.
View this post on Instagram
Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen in Meisterschaft und Cup gelang dem FC Herrliberg zu Hause die perfekte Reaktion. Die Herrliberger gaben sich gegen Wiesendangen keine Blösse und bleiben so an der Tabellenspitze dran.
Für das Endresultat wurde schon relativ früh gesorgt. Morris Gaube erzielte in der 1. und 11. Minute der Partie seinen vierten und fünften Treffer der Saison und lenkte das Spiel so in die richtigen Bahnen für die Gastgeber. Lenny Brauchli war es dann, der in der 25. Minute mit dem 3:0 das spätere Endresultat herbeiführte. Natürlich war auch hier Morris Gaube beteiligt; er bereitete den Treffer vor.
Immer noch sehnen sich die Gäste vom Zürichsee nach dem ersten Sieg in dieser Spielzeit und auch nach einer äusserst unglücklichen Niederlage in Embrach warten die Küsnachter auf ebendiesen Sieg.
Die erste Halbzeit gestaltete sich ausgeglichen und endete schliesslich mit dem 0:0-Pausenresultat. Nach gut 60 Minuten führten die Gastgeber dann die vermeintliche Vorentscheidung durch einen raschen Doppelpack in der 67. und 70. Minute herbei. Samet Ademi traf mittels äusserst umstrittenem Penalty zum 1:0, während ein krasser Torwart-Fehler zum 2:0 für Embrach führte.
Dennoch kam in der 83. Minute nochmals Spannung auf. Der Aussenverteidiger Vincenzo Togni stand in bester Stürmer-Manier goldrichtig und musste den Pass von Gian Welti, quer durch den Strafraum, nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer einschieben. In der Folge drückte Küsnacht auf den Ausgleich und hatte grosses Pech zu bekunden. Torschütze Togni wurde in der Nachspielzeit im Strafraum umgerammt, der Unparteiische zeigte aber nicht auf den Punkt, obschon allen klar war, dass es einen Elfmeter hätte geben müssen. "Es war etwas absurd", liess sich der Gefoulte nach dem Spiel zitieren.
Die grosse Wende gelang somit nicht mehr und Embrach konnte in der 6. Minute der Nachspielzeit durch Giuseppe Reveruzzi den Deckel drauf machen, zum 3:1-Endresultat.
Im Cup ist man aus Sicht der Stäfner gegen den Liga-Rivalen aus Küsnacht mit einem blauen Auge davongekommen. Auch in der Meisterschaft gelang ein später Sieg und somit der Anschluss an die Spitze.
Lange sah es für die Gäste auf dem Frohberg, hoch über dem Zürichsee, gut aus. In der 34. Minute war man in Führung gegangen und konnte diese bis in die Schlussphase verwalten. Die Hausherren konnten aber zum Schluss nochmals aufdrehen und kamen durch Pascal Lederer zum 1:1-Ausgleich. Ganz zum Schluss kam es dann knüppeldick für die Gäste. In der 90. Minute traf Ruben Carvalho zum 2:1-Endstand für den FC Stäfa, der so im Gleichschritt mit Herrliberg bleibt und an Veltheim dran ist.
View this post on Instagram
Die Spiele der 7. Runde im Überblick:
Freitag, 03.10.
FC Wiesendagen - FC Beringen
Samstag, 04.10.
FC Küsnacht - FC Glattbrugg
SC Veltheim - FC Herrliberg
FC Greifensee - FC Embrach
Sonntag, 05.10.
FC Wald - FC Gossau
FC Phönix Seen - FC Bassersdorf
FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Stäfa
