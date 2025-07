Last-Minute-Sieg zum Auftakt! FC Bayern II dreht frühen Rückstand beim FC Augsburg II ganz spät

München – Die Regionalliga Bayern ist zurück. Am heutigen Freitagabend startet der FC Bayern München II auswärts beim FC Augsburg II in die neue Spielzeit. Im Auftaktspiel am Donnerstag besiegte die SpVgg Bayreuth die SpVgg Ansbach mit 2:1. Heute sind die kleinen Bayern erstmals gefordert. Während die Bayern die vergangene Saison auf Platz vier beendeten, wurde die zweite Mannschaft des FCA nur Zwölfter.

Testspiel-Erfolg gegen den SSV Ulm – Bayern II setzt Ausrufezeichen in der Vorbereitung

In der Vorbereitung auf die neue Saison gewann der FCB II vier von sechs Testspielen. Lediglich in der ersten Partie, gegen die WSG Tirol und im letzten Test, gegen Sonnenhof Großaspach, setzte es Niederlagen. Ansonsten spielten die Amateure eine erfolgreiche Vorbereitung und sorgten besonders mit dem Erfolg über Zweitliga-Absteiger SSV Ulm für ein Ausrufezeichen. Heute um 19 Uhr haben die Vorbereitungsspiele aber keinen Wert mehr. Dann geht es wieder um Punkte in der Regionalliga Bayern.

„Wir haben alles auf den Platz gebracht, was unser Spiel ausmacht. Jetzt geht es darum, dass wir das in die Saison mitnehmen“, sagt FCB-Trainer Holger Seitz zur Vorbereitung auf die Saison und fügt an: „Die Testspiele haben gezeigt, welche Qualität dann die Mannschaft oder der einzelne Spieler hat.“

„Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Sinne der Talentförderung ihren Kader zusammengestellt haben.“

Holger Seitz über die Kaderzusammenstellung der beiden Mannschaften.

Und der erste Gegner hat es gleich in sich. Ähnlich wie die Bayern-Amateure wird beim FCA II auf eine junge Mannschaft gesetzt. Im Sommer musste Augsburg einen wichtigen Abgang auf der Trainerbank verkraften. Cheftrainer Tobias Strobl verließ die Zweitvertretung in Richtung Verl, wo er nun in der 3. Liga aktiv ist. Der Ersatz kommt aus den eigenen Reihen: Ex-Profi Markus Feulner trainierte zuletzt die U19 der Augsburger und wird nun in der Regionalliga Bayern an der Seitenlinie stehen.

Trainer Seitz erwartet ein attraktives Fußballspiel. „Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Sinne der Talentförderung ihren Kader zusammengestellt haben. Beide Teams werden mit dem Drang agieren, nach vorne zu spielen und mutig zu verteidigen“, prognostiziert der Trainer der Amateure des FC Bayern.

Wenige Stunden vor der Auftaktbegegnung: Luca Denk verlässt die Amateure

Wenige Stunden vor der Partie wurde eine überraschende Transfermeldung bekanntgegeben: Luca Denk verlässt die Amateure der Bayern und wechselt zum FC Emmen. Damit verlieren die kleinen Bayern nicht nur einen absoluten Führungsspieler, sondern auch einen wichtigen Stabilisator im Zentrum. Wie sich der FC Bayern II im ersten Saisonspiel der Regionalliga Bayern schlagen wird, erfahrt ihr hier im LIVE-Ticker.