Last-Minute-Sieg: Wolfsburgerinnen gewinnen in Köln mit 2:1

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am dritten Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga einen hart erkämpften 2:1-Erfolg beim 1. FC Köln gefeiert. Der entscheidende Treffer fiel erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.
Die Frauen des VfL Wolfsburg bleiben in der Bundesliga auf Kurs. Am Sonntagabend setzten sich die Grün-Weißen im Franz-Kremer-Stadion mit 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln durch – dank eines späten Treffers von Innenverteidigerin Camilla Küver in der 90.+7 Minute. Zuvor hatte Lineth Beerensteyn kurz vor der Halbzeitpause den Ausgleich erzielt (45.), nachdem Köln durch Carlotta Imping in Führung gegangen war (38.).
Trainer Stephan Lerch zeigte sich nach dem späten Erfolg erleichtert: „Man hat an den ersten Spieltagen in dieser Saison überall gesehen, dass die Spiele sehr eng sind und Kleinigkeiten entscheiden können. Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass wir hier letztendlich die drei Punkte mitnehmen konnten.“
Auch wenn Wolfsburg über weite Strecken mehr Spielanteile hatte, tat sich das Team mit der Chancenverwertung schwer. „Ich bin sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind. In meinen Augen hatten wir Köln weitestgehend im Griff und haben die Umschaltmomente gut wegverteidigt. Ich muss der Mannschaft außerdem ein Lob dafür aussprechen, dass sie bis zum Schluss so an sich geglaubt hat. Natürlich müssen wir noch an der Chancenverwertung arbeiten und daran, dass wir ein bisschen mehr Kontrolle und Klarheit in unser Spiel bekommen. Aber heute zählen erstmal das Ergebnis und der Erfolg“, sagte Lerch.
Nach dem dritten Sieg im dritten Spiel liegt Wolfsburg weiter in der Spitzengruppe. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Wölfinnen nicht: Bereits am Mittwochabend empfängt das Team Werder Bremen zum vierten Spieltag im AOK-Stadion.