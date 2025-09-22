– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Last-Minute-Sieg: Wolfsburgerinnen gewinnen in Köln mit 2:1 Küver köpft die Wölfinnen in der Nachspielzeit zum dritten Saisonsieg. Verlinkte Inhalte Frauen-Bundesliga Wolfsburg 1. FC Köln

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am dritten Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga einen hart erkämpften 2:1-Erfolg beim 1. FC Köln gefeiert. Der entscheidende Treffer fiel erst in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Die Frauen des VfL Wolfsburg bleiben in der Bundesliga auf Kurs. Am Sonntagabend setzten sich die Grün-Weißen im Franz-Kremer-Stadion mit 2:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln durch – dank eines späten Treffers von Innenverteidigerin Camilla Küver in der 90.+7 Minute. Zuvor hatte Lineth Beerensteyn kurz vor der Halbzeitpause den Ausgleich erzielt (45.), nachdem Köln durch Carlotta Imping in Führung gegangen war (38.). Trainer Stephan Lerch zeigte sich nach dem späten Erfolg erleichtert: „Man hat an den ersten Spieltagen in dieser Saison überall gesehen, dass die Spiele sehr eng sind und Kleinigkeiten entscheiden können. Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass wir hier letztendlich die drei Punkte mitnehmen konnten.“