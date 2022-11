Last-Minute-Sieg! Westercelle-Aufwärtstrend hält an VfL und Etelsen liefern Spektakel

Den besseren Start erwischten allerdings die Gäste. Luca Bischoff netzte schon nach elf Minuten zum 0:1 ein. Doch der sich zumeist in der Defensive befindende VfL fand durch Tim Runge eine schnelle Antwort - 1:1 (18.). Maurice Ottenbreit ließ noch vor dem Seitenwechsel das 2:1 folgen.

Die Schlossparkkicker nahmen im zweiten Abschnitt wieder das Heft des Handelns in die Hand, glichen in Minute 53 durch Jarno Blicker aus. Doch in der Verteidigung zeigten sie sich erstaunlich anfällig, weshalb Johannes Wunsch Werstercelle erneut in Führung brachte - 3:2 (68.). Als Bastian Reiners eine Viertelstunde vor Schluss für den TSV traf, deuteten viele Anzeichen auf ein Unentschieden, wobei tendenziell eher ein Auswärtssieg in der Luft lag. Das letzte Wort hatten allerdings die Hausherren. Tim Runge erzielte das umjubelte 4:3-Siegtor.