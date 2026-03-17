Last-Minute-Sieg trotz spätem Ausgleich

Die Mannschaft hatte zunächst Probleme, die neuen taktischen Anweisungen des Trainerteams konsequent umzusetzen. In der Anfangsphase wirkte das Spiel noch etwas unsortiert, doch mit zunehmender Spieldauer fand das Team immer besser in die Struktur und konnte die Vorgaben deutlich klarer auf den Platz bringen.

Der FSV Union Fürstenwalde II konnte sich in einem hart umkämpften Spiel mit 2:1 gegen den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt durchsetzen. Auf schwierigem Untergrund entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, in der der Gegner vor allem durch seine robuste Spielweise auffiel.

In der 23. Minute war es Max Sammer, der mit einem sehenswerten Freistoßtor die Führung für Fürstenwalde erzielte. Trotz spielerischer Vorteile – unter anderem mit 57 % Ballbesitz – blieb das Spiel lange offen, da Eisenhüttenstadt immer wieder körperlich dagegenhielt.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg war zudem Torhüter Ahiaklo-Kuz, der mit mehreren starken Paraden den Gegner zur Verzweiflung brachte und so maßgeblich zum Sieg beitrug.

Positiv hervorzuheben war außerdem die gute Kommunikation innerhalb der Mannschaft, die gerade in der zweiten Halbzeit für mehr Stabilität und Kontrolle sorgte. Dennoch schien das Spiel kurz vor Schluss noch zu kippen: In der 89. Minute gelang Eisenhüttenstadt per Strafstoß der 1:1-Ausgleich.

Doch die Mannschaft zeigte Moral und schlug in letzter Sekunde zurück: In der 90.+4 Minute war es Marvin Fischer, der den viel umjubelten Siegtreffer erzielte und damit den verdienten Erfolg sicherte.

Ein großes Dankeschön gilt den 52 Zuschauern, die das Team vor Ort unterstützt haben.

Mit diesem Erfolg im Rücken richtet sich der Blick nun auf das kommende Auswärtsspiel gegen den SV Grün-Weiß Großbeeren. Dort wartet mit Fabian Goldhahn, aktuell drittbester Torschütze mit 17 Treffern, ein ernstzunehmender Gegner auf die Mannschaft.