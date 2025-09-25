Last-Minute-Sieg! SG gewinnt auch erstes Heimspiel.

Am vergangenen Sonntag traf die SG Taufkirchen/Stern im ersten Liga-Heimspiel auf die Frauen der Zweitvertretung des SV Untermenzing.

Während die Gastgeberinnen in der Vorwoche einen souveränen Auftaktsieg feierten reisten die Gäste mit einer knappen 0:2 Niederlage an. Im Vergleich zum Sieg gegen den SV 1880 mussten personell einige Umstellungen vorgenommen werden. In der Defensive gaben Anna, Melli, sowie Julia Ihr Saisondebüt und bildeten mit Defne die Abwehrreihe vor Toni, die für die abwesende Patty ins Tor rückte. Die beiden frisch gewählten Spielführerinnen Carla und Jana bildeten im Zentralen Mittelfeld die Schnittstelle zur Offensive in der neben Petra, Nici und Sara, Kerstin und Sophie Ihren Einstand gaben.

Unbeeindruckt von den vorgenommenen Startelfwechseln zeigten die SG Frauen von Beginn an Ihre spielerische Dominanz und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Die Untermenzingerinnen zeigten sich vor allem bei Standards gefährlich, diese konnten aber im Defensivverbund regelmäßig souverän verteidigt werden. Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich für die knapp 50 Zuschauer ein Spiel auf ein Tor. Es fehlte jedoch zum Teil das Glück oder die Präzision im Abschluss und so ging es torlos in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG am Drücker und hatte in der 57. Minute die bis dahin beste Möglichkeit, als die durchgestartete Nici nur noch per Notbremse von der gegnerischen Torhüterin gestoppt werden konnte. Es folgte eine äußerst diskutable gelbe Karte und eine gute Freistoßgelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb.