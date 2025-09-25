Last-Minute-Sieg! SG gewinnt auch erstes Heimspiel.

Am vergangenen Sonntag traf die SG Taufkirchen/Stern im ersten Liga-Heimspiel auf die Frauen der Zweitvertretung des SV Untermenzing.
Während die Gastgeberinnen in der Vorwoche einen souveränen Auftaktsieg feierten reisten die Gäste mit einer knappen 0:2 Niederlage an.
Im Vergleich zum Sieg gegen den SV 1880 mussten personell einige Umstellungen vorgenommen werden. In der Defensive gaben Anna, Melli, sowie Julia Ihr Saisondebüt und bildeten mit Defne die Abwehrreihe vor Toni, die für die abwesende Patty ins Tor rückte. Die beiden frisch gewählten Spielführerinnen Carla und Jana bildeten im Zentralen Mittelfeld die Schnittstelle zur Offensive in der neben Petra, Nici und Sara, Kerstin und Sophie Ihren Einstand gaben.
Unbeeindruckt von den vorgenommenen Startelfwechseln zeigten die SG Frauen von Beginn an Ihre spielerische Dominanz und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. Die Untermenzingerinnen zeigten sich vor allem bei Standards gefährlich, diese konnten aber im Defensivverbund regelmäßig souverän verteidigt werden. Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich für die knapp 50 Zuschauer ein Spiel auf ein Tor. Es fehlte jedoch zum Teil das Glück oder die Präzision im Abschluss und so ging es torlos in die Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG am Drücker und hatte in der 57. Minute die bis dahin beste Möglichkeit, als die durchgestartete Nici nur noch per Notbremse von der gegnerischen Torhüterin gestoppt werden konnte. Es folgte eine äußerst diskutable gelbe Karte und eine gute Freistoßgelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb.
Mehr und mehr entwickelte sich die Partie zu einem absoluten Geduldsspiel, da auch in der Folgezeit weitere Torchancen vergeben wurden.
Als auch die letzten Optimisten bereits mit einem torlosen Remis rechnen mussten, kombinierten sich Kerstin und Co sehenswert in den gegnerischen 16er und Stürmerin Sophie veredelte den Angriff in der 90. Minute zum umjubelten 1:0.
Letzte Bemühungen der Gäste die 2-minütige Nachspielzeit über eine Ecke noch zum Ausgleich zu nutzen scheiterten an der starken Toni. Anschließend pfiff der Schiedsrichter nach kräftezehrenden 92 Minuten ab.
Fazit: In einem intensiven Spiel feiert die SG den ersten Heimsieg. Trotz spielerischer Dominanz ließ man die zahlreichen Heimfans bis zur Schlussminute zittern. Umso größer durfte der Jubel ausfallen. Respekt an das Team, welches bis zur letzten Minute an die Chance glaubte und sich belohnen konnte. Damit steht nach 2 Siegen ohne Gegentor die Maximalausbeute von 6 Punkten. Am kommenden Sonntag empfangen wir im heimischen Sportpark die uns bekannten Gäste von Centro Argentino II.
Wir hoffen erneut auf die Unterstützung unserer Fans!