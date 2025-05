Last-Minute-Sieg! Schonnebeck dreht irres Spiel in Nettetal

Was für ein Fußballnachmittag an der Lobbericher Straße! Die Spielvereinigung Schonnebeck gewinnt eine dramatische Partie bei Union Nettetal mit 3:2 (nach 0:2 Rückstand) – und das dank eines späten Treffers von Tommy Denker in der 93. Minute.

Als alles auf ein Remis hindeutete, kam der Moment von Tommy Denker. Nach einem Durcheinander im Strafraum schob der eingewechselte Angreifer den Ball über die Linie.

Cheftrainer Dirk Tönnies nach der Partie

„Das war heute hochemotional. Wir hatten wirklich schwere Wochen – neun Punkte waren möglich, zwei haben wir geholt. Die Jungs waren teilweise am Boden zerstört. Das Punktepolster ist geschmolzen, der Kopf fängt an zu arbeiten, der Druck steigt. Und dann so eine zweite Halbzeit… Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Unter diesen Bedingungen, gegen einen absolut gut eingestellten und leidenschaftlich kämpfenden Gegner, so zurückzukommen – das ist außergewöhnlich. Wir verschießen in der 90. Minute einen Elfmeter, stehen wieder auf und drehen das Spiel. Das habe ich so in meiner Karriere noch nicht erlebt. Ich bin einfach nur stolz auf diese Truppe. Sie hat sich diesen Sieg mehr als verdient. Jetzt hoffe ich, dass wir das Ding bis zum Ende durchziehen.“

Mit dem Sieg verteidigt die Spielvereinigung die Tabellenführung und bewahrt sich alle Chancen im Aufstiegskampf. Nächsten Freitag ist der 1. FC Monheim zu Gast. Anstoß ist um 19:30 Uhr!