Last-Minute-Sieg: Reichenbacher FC bezwingt Chemnitz 3:2

Dabei hätte die Partie für die Gäste aus Reichenbach deutlich beruhigender beginnen können, wenn nicht gar müssen. Der RFC übernahm sofort die Kontrolle und erarbeitete sich hochkarätige Gelegenheiten. RFC-Trainer Carlo Kästner haderte nach der Partie mit der mangelnden Kaltschnäuzigkeit im Eröffnungsdrittel: „Wir hätten schon in der ersten Viertelstunde 2:0 führen müssen.“ Stattdessen kam es, wie es im Fußball oft kommt: Chemnitz bestrafte die Nachlässigkeit der Gäste. Nach einem Fehler im Reichenbacher Defensivverbund schaltete die Fortuna schnell um, und Chris Meier erzielte in der 14. Minute die überraschende Führung für die Hausherren.

Für den zweiten Durchgang hatten sich die Vogtländer viel vorgenommen. Ziel war es, den psychologischen Vorteil zu nutzen und frühzeitig die Führung zu erzwingen. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, sofort aufs 2:1 zu gehen“, erklärte Kästner. Doch der Plan wurde jäh durchkreuzt. Erneut war es ein Abspielfehler respektive eine mangelnde Abstimmung in der Abwehr, die den Chemnitzern in die Karten spielte. Luca Fröhlich bedankte sich in der 53. Minute mit dem Treffer zum 2:1 für die Fortuna.

Reichenbach zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und drängte auf die prompte Antwort. Diese folgte in der 28. Minute, als Manuel Strobel eine Chance des RFC zum verdienten 1:1-Ausgleich nutzte. Mit diesem leistungsgerechten Unentschieden ging es schließlich in die Kabinen.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Während Reichenbach wütend auf den Ausgleich drängte, ergaben sich für die Chemnitzer hochkarätige Kontersituationen. Fortuna-Trainer Rocco Dittrich sah in dieser Phase den Schlüssel für ein potenziell anderes Ergebnis: „Ein gutes Spiel von uns! Wenn wir vorm gegnerischen Tor etwas clever gewesen wären, dann hätte deutlich mehr rausspringen können.“ Chemnitz spielte diese Umschaltmomente jedoch schlampig aus und verpasste die Vorentscheidungen.

Die Wende durch Willenskraft

In der Schlussphase mobilisierte der Reichenbacher FC noch einmal sämtliche Kräfte. Mit dem Mut der Verzweiflung und unbedingtem Offensivdrang stemmte sich die Kästner-Elf gegen die drohende Niederlage. „Dann haben wir mit Willen und aller Macht das 2:2 erzielt“, beschrieb der Trainer die turbulente Schlussphase. Ben-Daniel Schewski war es, der in der 72. Minute den Bann brach und zum Ausgleich traf.

Das Spiel neigte sich bereits dem Ende zu, als der RFC in der 90. Minute den entscheidenden Punch setzte. Nach einem späten Angriff landete der Ball bei David Günnel, der zum umjubelten 3:2-Siegtreffer einnetzte. Kästner bilanzierte den Ausgang gewohnt realistisch: „Letztendlich kann man von einem verdienten Auswärtserfolg sprechen. Das Zustandekommen in der 90. Minute mag etwas glücklich gewesen sein, aber letztendlich trotzdem verdient.“ Als treffendes Resümee für die Leistung seiner Mannschaft fügte er an: „Letztendlich kann man als Fazit sagen, waren wir vorn zu fahrlässig und hinten zu nachlässig.“

Fortuna-Coach Dittrich beklagte derweil die zu leichten Gegentore, stellte aber fest, dass man „zwischen den Strafräumen ein sehr gutes Fußballspiel gezeigt“ habe. Durch den späten Erfolg klettert der Reichenbacher FC mit nunmehr 48 Punkten auf einen beachtlichen siebten Tabellenplatz und festigt seine Position im gesicherten oberen Mittelfeld. Der VfB Fortuna Chemnitz verbleibt mit 13 Zählern auf dem vorletzten Rang.