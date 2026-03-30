Nach diesem Spieltag bleibt FC Türk S. Garching souveräner Tabellenführer, während SV Olympiadorf München und SV Lohhof um die direkte Aufstiegsposition kämpfen. FSV Harthof München hält als Vierter Kontakt zur Spitze.
Im Mittelfeld liefern sich SV Sulzemoos, TSV Allach München und SC Grüne Heide Ismaning ein enges Rennen um die oberen Plätze.
Im Tabellenkeller konnte VfR Garching II mit einem Heimsieg ein Lebenszeichen senden. TSV Arnbach bleibt abgeschlagen Letzter und braucht dringend Punkte, um die Abstiegsränge noch zu verlassen.
FSV Harthof München – SC Grüne Heide Ismaning 4:2
Harthof stürmt mit Offensivpower zum Sieg!
In einem torreichen Spiel trafen Abdiram Musse Bile (15.), Iso Music (17.), Jarno Asadur (48.) und Marvin Nawrath (89.) für die Gastgeber. Philipp Tauscher (32., 63.) hielt Ismaning zwischenzeitlich im Spiel.
Harthof bleibt Vierter, Grüne Heide Ismaning fällt auf Rang 7 zurück.
SV Sulzemoos – TSV Arnbach 1:0
Sulzemoos siegt dank spätem Elfer!
In einer engen Partie entschied ein Handelfmeter von Luca Marinelli (84.) das Spiel. TSV Arnbach vergab zuvor selbst einen Strafstoß.
Mit dem Sieg springt Sulzemoos auf Rang 5, Arnbach bleibt Schlusslicht (14.).
VfR Garching II – SpVgg Feldmoching 3:1
Garching II mit wichtigem Befreiungsschlag!
Die Reserve des VfR Garching meldet sich im Abstiegskampf zurück. Luiz Landler (38.), Lucas Reilly-Schott (44.) und Xaver Kramer (76.) sorgten für eine 3:0-Führung. Erst in der Nachspielzeit traf Kristian Zirdum (90.+5) zum Ehrentor.
VfR Garching II bleibt zwar auf Rang 13, verkürzt aber den Abstand, während Feldmoching auf Rang 11 verharrt.
TSV Allach München – SV Lohhof 4:3
Last-Minute-Sieg nach Torfestival!
Ein packendes Duell in Allach endete mit einem 4:3-Heimsieg. Bilall Misini (3.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Benedikt Gromes (21.) ausglich. Allach drehte die Partie durch Thomas Huser (57.) und Samir Beric (64.). Lohhof kam durch Fabian Böck (72.) und Tobias Handra (84.) zurück, doch in der 99. Minute erzielte Uli Fries den umjubelten Siegtreffer.
TSV 1865 Dachau II – TSV Eintracht Karlsfeld II 3:1
Dachau II feiert verdienten Heimsieg!
Dachau begann stark und ging durch Georgios Dafermos (10.) in Führung. Thomas Weiss (28.) glich für Karlsfeld aus, doch Stefan Vötter (61.) und Achilleas Sota (82.) stellten den Sieg sicher.
TSV Dachau II verbessert sich auf Rang 8, Karlsfeld II bleibt mit Rang 9 im unteren Mittelfeld.
SV Olympiadorf München – SV Weichs 3:0
Olympiadorf lässt nichts anbrennen!
Der Tabellenzweite zeigte sich souverän: Mustafa Kamburoglu (36.), Emre Altunay (58.) und Mert Yildiz (87.) erzielten die Tore zum klaren Heimsieg.
Olympiadorf festigt Rang 2 und bleibt im Titelrennen, Weichs bleibt auf Platz 10.