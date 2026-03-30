Last-Minute-Sieg nach Torfestival!

– Foto: Johann Margreiter

Nach diesem Spieltag bleibt FC Türk S. Garching souveräner Tabellenführer, während SV Olympiadorf München und SV Lohhof um die direkte Aufstiegsposition kämpfen. FSV Harthof München hält als Vierter Kontakt zur Spitze.

Im Mittelfeld liefern sich SV Sulzemoos, TSV Allach München und SC Grüne Heide Ismaning ein enges Rennen um die oberen Plätze.

Im Tabellenkeller konnte VfR Garching II mit einem Heimsieg ein Lebenszeichen senden. TSV Arnbach bleibt abgeschlagen Letzter und braucht dringend Punkte, um die Abstiegsränge noch zu verlassen.