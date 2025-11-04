Last-Minute-Sieg nach 0:3-Rückstand: Tabellenführer TSV Hilgertshausen krönt Aufholjagd

„Wir haben von Anfang an gut zusammengefunden, spielen sehr konstant und haben in den meisten Spielen gezeigt, was wir draufhaben“, so Steininger. Es passe vieles zusammen: Einsatz, Teamgeist und Stimmung.

Als Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse München 1 reiste der TSV Hilgertshausen an – und fuhr beim SV Niederroth nach einem 0:3-Rückstand noch einen 4:3-Sieg ein. Trainer Daniel Steininger und Abteilungsleiter Norbert Schneider sind – wenn wundert‘s – mit dem Verlauf der Saison bisher mehr als nur zufrieden.

Ziel sei es von Anfang an gewesen, eine gute Rolle in der Kreisklasse zu spielen. Jetzt, als Spitzenreiter, wolle man natürlich so lange wie möglich vorne bleiben, ohne aber Druck zu machen.

In Niederroth sah es geraume Zeit so aus, als müsste der TSV Hilgertshausen die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Nur die ersten zehn Minuten konnte der Tabellenführer mithalten. Danach übernahm der SV Niederroth eindeutig das Kommando. Vor allem war gegen das Niederrother Quartett mit Maximilian Obert, Dominik Leisch, Mateo Velic und Spielertrainer Dominic Reisner in Sachen Handlungsschnelligkeit und Cleverness zunächst kein Kraut gewachsen.

TSV Hilgertshausen mit Wahnsinnsaufholjagd

In der 15. Minute besorgte Mateo Velic nach einer Ecke von links per Kopf das 1:0. Dem folgte bereits in der 18. Spielminute das 2:0 durch Dominik Leisch, der nach einem von Dominic Reisner schnell ausgeführten Freistoß am Sechzehner eiskalt aus acht Meter verwandelte. Die Gäste waren überraschend harmlos und in vielen Zweikämpfen der zweite Sieger. Als dann in der 52. Minute Velic das 3:0 machte, schien die Partie gelaufen zu sein.

Doch der Tabellenführer kam zurück – und wie! Kevin Hofmann erzielte in der 58. Minute nach einem Pass von Tom Keller das 1:3. Hilgertshausen drückte weiter und kam durch zwei Tore von Felix Lang (71. und 88. Minute) zum Ausgleich. Den vielumjubelten Siegtreffer, der dank einer bärenstarken zweiten Halbzeit nicht unverdient war, erzielte Tim Borsbach in der dritten Minute der Nachspielzeit. Tobias Stummer hatte den Ball in der eignen Hälfte erkämpft und den Torschützen auf die Reise geschickt.

„Die wissen selber nicht, wie sie die drei Punkte mitgenommen haben.“

Daniel Reisner

Bemerkenswert: Hilgertshausen spielte bereits seit der 58. Minute in Unterzahl, Zvonimir Kulic hatte die gelb-rote Karte kassiert.„Die ersten 60 Minuten waren sehr gut von uns, Hilgertshausen hat gar keinen Stich gemacht“, so Niederroths Sprecher Daniel Reisner, „ich glaub‘, die wissen selber nicht, wie sie die drei Punkte mitgenommen haben.“

Hilgertshausens Abteilungsleiter Norbert Schneider freute sich über „ein Wahnsinns-Spiel. Keiner hat nach dem 0:3 damit gerechnet, dass wir so zurückkommen.“ Auf dem tiefen, schweren Platz habe man das physisch stärkere Team gestellt und so die notwendigen Reserven abrufen können.