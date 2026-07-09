Last-Minute-Sieg: Monteiro sichert Rehden Testspielerfolg in Lohne

Der BSV Rehden hat den nächsten Erfolg in der Vorbereitung eingefahren. Im Duell zweier Oberligisten setzte sich die Mannschaft von Majid Cirousse mit 1:0 bei Blau-Weiß Lohne durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Luis Monteiro erst in der Schlussminute.
Nach dem deutlichen Auftaktsieg gegen den TV Dinklage und der Niederlage beim SC Peckeloh präsentierte sich der BSV Rehden im dritten Testspiel der Vorbereitung defensiv stabil. Gegen Blau-Weiß Lohne entwickelte sich über weite Strecken eine umkämpfte und ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften nur wenige klare Torchancen zuließen.
Rehden zeigte eine disziplinierte Defensivleistung und arbeitete konsequent gegen den Ball. Gleichzeitig nutzte das Trainerteam die Begegnung, um weitere Abläufe einzustudieren und die Belastung innerhalb der intensiven Vorbereitungsphase zu steuern.
Als vieles bereits auf ein torloses Unentschieden hindeutete, gelang dem BSV doch noch der entscheidende Treffer. In der 90. Minute erzielte Luis Monteiro das 1:0 und sicherte den Schwarz-Weißen damit den zweiten Testspielerfolg der Sommervorbereitung.
Für den BSV war der Sieg ein weiterer positiver Schritt auf dem Weg zum Saisonstart. Bereits am Donnerstag wartet mit den Sportfreunden Lotte der nächste Härtetest auf die Mannschaft.