Last-Minute-Sieg! Kourouma lässt Schonnebeck gegen Ratingen jubeln

Was für ein Finish! Das Topspiel des 4. Spieltags der Oberliga Niederrhein zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 wurde den Erwartungen vor allem in Bezug auf Spannung gerecht. Die Hausherren lagen gegen den Spitzenreiter zunächst hinten, drehten dann auf und zogen durch den späten Siegtreffer von Kevin Kourouma mit 4:3 (2:1) sogar selbst an die Spitze.
Schonnebeck startete besser, während Ratingen zwar immer wieder hoch angriff, aber primär lauerte. So auch in der 34. Minute, als die Hausherren einen Elfmeter wollten, Sven Kreyer auf der Gegenseite aber zuschlug und traf. Allerdings ertönte der Pfiff dann zwei Minuten später: Matthias Bloch verwandelte einen Elfmeter humorlos zum Ausgleich (36.), doch dabei blieb es nicht. Mit dem Pausenpfiff sicherte Philipp Schmidt die erste Führung der Schonnebecker, nachdem Darko Ilic gut vorbereitet hatte (45.+2).
Ratingen 04/19 musste im zweiten Durchgang mehr investieren - und kam seiner Pflicht auch nach. Nach einem Foul an Kreyer jubelte Emre Demircan nach einem Elfmeter (56.), aber diese Freude hielt nicht lang: Noah Kloth behielt nach einer Ecke die Übersicht und staubte zur erneuten Führung der Essener ab (65.). Schonnebeck wollte Ruhe in die Partie bringen, doch Ratingen 04/19 blieb am Drücker. Luca Pinke verpasste nach einem Fehler in der Abwehr aber die Entscheidung (78.), stattdessen klingelte es wieder im eigenen Strafraum, als Kreyer den Ball über die Linie spitzelte (82.).
Es lief schon auf ein 3:3 hinaus, ehe zwei Joker Schonnebeck jubeln ließen: Malik Timmerberg stürmte über den linken Flügel, flankte in den Strafraum und fand dort Kevin Kourouma, der den Ball zum 4:3 über die Line drückte! Damit kassierte Ratingen 04/19 die erste Pleite der Saison, wohingegen Schonnebeck die Tabellenführung übernommen hat.
SpVg Schonnebeck – Ratingen 04/19 4:3
SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Noah Kloth, Darko Ilic (77. Kevin Kehrmann), Simon Skuppin, Luca Pinke, Leon Bachmann (84. Timo Brauer), Moritz Isensee (86. Alpha Kevin Kourouma), Moise Lionel Gae (52. Robin Andre Brandner), Philipp Schmidt (66. Malik Timmerberg) - Trainer: Dirk Tönnies
Ratingen 04/19: Marvin Niklas Gomoluch, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, Armin Deljkovic, Jimmy Can Atila, Almedin Gusic, Emre Demircan (72. Clinton Asare), Rinor Rexha, Yannick Geisler (90. Fabrizio Giuseppe Fili), Sven Kreyer, Ali Hassan Hammoud (79. Cem Sabanci) - Trainer: Damian Apfeld
Schiedsrichter: Ramon Leon Falke
Tore: 0:1 Sven Kreyer (34.), 1:1 Matthias Bloch (36. Foulelfmeter), 2:1 Philipp Schmidt (45.+1), 2:2 Emre Demircan (56. Foulelfmeter), 3:2 Noah Kloth (65.), 3:3 Sven Kreyer (82.), 4:3 Alpha Kevin Kourouma (90.+5)