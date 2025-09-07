Später Sieg für Schonnebeck. – Foto: Arno Wirths

Last-Minute-Sieg! Kourouma lässt Schonnebeck gegen Ratingen jubeln Oberliga Niederrhein: Joker Kevin Kourouma trifft tief in der Nachspielzeit zum 4:3-Erfolg der SpVg Schonnebeck gegen Ratingen 04/19.

Was für ein Finish! Das Topspiel des 4. Spieltags der Oberliga Niederrhein zwischen der SpVg Schonnebeck und Ratingen 04/19 wurde den Erwartungen vor allem in Bezug auf Spannung gerecht. Die Hausherren lagen gegen den Spitzenreiter zunächst hinten, drehten dann auf und zogen durch den späten Siegtreffer von Kevin Kourouma mit 4:3 (2:1) sogar selbst an die Spitze.

Heute, 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck Ratingen 04/19 Ratingen 4 3 Abpfiff + Video Schonnebeck startete besser, während Ratingen zwar immer wieder hoch angriff, aber primär lauerte. So auch in der 34. Minute, als die Hausherren einen Elfmeter wollten, Sven Kreyer auf der Gegenseite aber zuschlug und traf. Allerdings ertönte der Pfiff dann zwei Minuten später: Matthias Bloch verwandelte einen Elfmeter humorlos zum Ausgleich (36.), doch dabei blieb es nicht. Mit dem Pausenpfiff sicherte Philipp Schmidt die erste Führung der Schonnebecker, nachdem Darko Ilic gut vorbereitet hatte (45.+2).

Hin und Her in Schonnebeck Ratingen 04/19 musste im zweiten Durchgang mehr investieren - und kam seiner Pflicht auch nach. Nach einem Foul an Kreyer jubelte Emre Demircan nach einem Elfmeter (56.), aber diese Freude hielt nicht lang: Noah Kloth behielt nach einer Ecke die Übersicht und staubte zur erneuten Führung der Essener ab (65.). Schonnebeck wollte Ruhe in die Partie bringen, doch Ratingen 04/19 blieb am Drücker. Luca Pinke verpasste nach einem Fehler in der Abwehr aber die Entscheidung (78.), stattdessen klingelte es wieder im eigenen Strafraum, als Kreyer den Ball über die Linie spitzelte (82.).