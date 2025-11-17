Last-Minute-Sieg in Ehrenhain!

Und wie schon zweimal zuvor in dieser Saison zeigte der VfB erneut, dass er bis zur letzten Sekunde an sich glaubt. Die Rückfahrt war dementsprechend von bester Laune geprägt.
BERICHT des VfB Apolda
Nach Wiederanpfiff blieb das Spiel intensiv. Ehrenhain kam zu zwei ordentlichen Abschlüssen, während Apolda insgesamt etwas zielstrebiger wirkte. Die größte Gelegenheit der zweiten Halbzeit entstand in der 65. Minute, als der Torhüter einen Schuss von Rabe abprallen ließ und Grune beinahe abstaubte, aber im letzten Moment geblockt wurde. Als die Partie bereits auf ein Remis zusteuerte, eroberte Nadi Daouda Cissé in der 90. Minute an der rechten Strafraumecke den Ball, setzte sich durch und flankte zielgerichtet an den zweiten Pfosten. Rabe sprintete ein, erreichte den Ball gerade noch so mit dem Kopf – und so entstand die Bogenlampe, die sich über den Torhüter hinweg ins Netz senkte. Der Jubel nach dem Treffer kannte keine Grenzen.
In der kommenden Woche empfängt der VfB Apolda den FC Einheit Bad Berka in der Glockenstadt. Die Gäste spielen in dieser Saison ganz oben mit und treten entsprechend selbstbewusst auf. Für den VfB wird es eine schwere Aufgabe – aber angesichts der aktuellen Form ist dieser Mannschaft im Moment alles zuzutrauen.