Last-Minute-Sieg in Ehrenhain!

Die Partie begann ausgeglichen. Die erste große Möglichkeit gehörte Apolda: In der 7. Minute setzte sich Leon Möllers über die linke Seite durch und flankte präzise in den Strafraum. Kemo Papé Cissé kam frei zum Kopfball, setzte den Ball aber knapp über das Tor. Ehrenhain meldete sich anschließend mit zwei Halbchancen an, die jedoch ungefährlich blieben. Nach einer Phase ohne nennenswerte Offensivaktionen nutzte Apolda eine sauber ausgespielte Aktion, um in Führung zu gehen. In der 42. Minute wurde Anton Rabe in die Tiefe geschickt, behauptete sich trotz Gegenspieler und legte den Ball uneigennützig quer auf Nadi Daouda Cissé, der mit Hilfe des Pfostens zum 0:1 einschob. Ehrenhain fand kurz vor der Pause die passende Antwort und verwandelte in der 45.+1 Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte gehörte klar dem VfB. In der 45.+2 Minute hatte Kemo Cissé eine tausendprozentige Chance, traf den Ball jedoch aus kürzester Distanz nur an die Latte, ehe Rabe den Abpraller über das Tor setzte. In der 45.+3 Minute setzte Möllers über die linke Seite nach und brachte eine scharfe Hereingabe vor das Tor, die jedoch knapp verpasst wurde.

Nach Wiederanpfiff blieb das Spiel intensiv. Ehrenhain kam zu zwei ordentlichen Abschlüssen, während Apolda insgesamt etwas zielstrebiger wirkte. Die größte Gelegenheit der zweiten Halbzeit entstand in der 65. Minute, als der Torhüter einen Schuss von Rabe abprallen ließ und Grune beinahe abstaubte, aber im letzten Moment geblockt wurde. Als die Partie bereits auf ein Remis zusteuerte, eroberte Nadi Daouda Cissé in der 90. Minute an der rechten Strafraumecke den Ball, setzte sich durch und flankte zielgerichtet an den zweiten Pfosten. Rabe sprintete ein, erreichte den Ball gerade noch so mit dem Kopf – und so entstand die Bogenlampe, die sich über den Torhüter hinweg ins Netz senkte. Der Jubel nach dem Treffer kannte keine Grenzen.