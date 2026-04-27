Last-Minute-Sieg im Stadtderby: FSV Babelsberg 74 festigt die Spitze

– Foto: FussballimFKHavelland

Die fußballerische Dramatik in der Landesklasse West erreichte am 23. Spieltag ihren vorläufigen Höhepunkt. Während an der Tabellenspitze die Entscheidung im Babelsberger Stadtderby erst tief in der Nachspielzeit fiel, untermauerten die direkten Verfolger ihre Ambitionen mit deutlichen Erfolgen. Im Tabellenkeller hingegen sorgte das Schlusslicht für ein Lebenszeichen, das den Kampf um den Klassenerhalt in der Schlussphase der Saison erneut befeuern dürfte.

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In Perleberg sahen 86 Zuschauer eine wechselhafte Partie, in der die Gastgeber zunächst wie der sichere Sieger wirkten. Marvin Gramsch erzielte in der 48. Minute das 1:0, woraufhin Tristan Balk in der 51. Minute zügig auf 2:0 erhöhte. Die Gäste aus Schenkenberg bewiesen jedoch Moral: Tilman Peters markierte in der 65. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1, bevor Rico Schilling in der 82. Minute der Ausgleich zum 2:2-Endstand gelang.

Vor 50 Zuschauern in Wittstock unterstrich der Tabellenzweite seine offensive Durchschlagskraft. Justin Stahr brachte Brieselang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1 Minute) mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Yannick Hurtig in der 58. Minute den Vorsprung auf 0:2 aus. Erneut war es Justin Stahr, der mit seinen Treffern in der 76. Minute zum 0:3 und in der 89. Minute zum 0:4 den deutlichen Auswärtserfolg besiegelte.

Der VfL Nauen gab sich vor 143 Zuschauern keine Blöße und stellte die Weichen früh auf Sieg. Nick Halt traf bereits in der 3. Minute zum 1:0, Maciej Waskowski erhöhte in der 34. Minute auf 2:0 und Steven Porath legte in der 39. Minute das 3:0 nach. In der zweiten Halbzeit schraubte Steven Schener das Ergebnis in der 59. Minute auf 4:0 in die Höhe. Den Gästen aus Pritzwalk gelang lediglich der Ehrentreffer durch Amirreza Cheshmi in der 72. Minute zum 4:1.

Vor der beeindruckenden Kulisse von 380 Zuschauern musste Saarmund eine bittere Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten hinnehmen. Fabian Wetterling brachte die Gäste aus Michendorf in der 24. Minute mit 0:1 in Front, Carlos Neubert erhöhte in der 38. Minute auf 0:2. Saarmund kam durch Janek Heinrich in der 77. Minute zwar noch zum 1:2-Anschlusstreffer, konnte die Partie jedoch nicht mehr drehen.

Das hochemotionale Stadtderby vor 137 Zuschauern bot Spannung bis zur letzten Sekunde. Felix Reichert brachte den Tabellenführer in der 11. Minute mit 0:1 in Führung, doch die Reserve des SVB 03 antwortete prompt durch Fin Slabon, der in der 16. Minute zum 1:1 ausglich. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, sicherte Jannis Glaser in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5 Minute) mit dem 1:2 den umjubelten Sieg für den Spitzenreiter.

In Pankow teilten sich die Mannschaften vor 93 Zuschauern die Punkte. Francisco Schulze brachte die Gäste in der 15. Minute mit 0:1 in Führung, woraufhin Brian Hammermeister in der 21. Minute zum 1:1 ausglich. Falkensee ging durch Vladislav Korneshov in der 30. Minute erneut mit 1:2 in Front, doch Mathes Blumenthal rettete Pankow in der 78. Minute mit dem Treffer zum 2:2 einen Zähler.

65 Zuschauer wurden Zeugen eines souveränen Heimerfolgs der Golmer. Lee Marume erzielte in der 38. Minute das 1:0, Paul Lubner erhöhte kurz vor der Pause (44. Minute) auf 2:0. In der zweiten Halbzeit baute erneut Lee Marume die Führung in der 58. Minute auf 3:0 aus. Nach dem zwischenzeitlichen 3:1 durch Frederik Töpfer in der 75. Minute sorgte Alfons Mensing in der Nachspielzeit (90.+5 Minute) für den 4:1-Endstand.