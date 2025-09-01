⚽ Last-Minute-Sieg im Lindachstadion! 🔴⚪
Unsere Erste Mannschaft gewinnt ihr erstes Heimspiel der Bezirksliga-Saison 25/26 mit 3:2 gegen Türkspor Nürtingen – und das auf dramatische Art und Weise!
👉 Schon in der Anfangsphase sorgten Morris Maier (9.) und Felix Rueß (24.) für eine 2:0-Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf, verkürzten erst durch Öneri (29.) und glichen kurz vor Schluss per Elfmeter durch Levenko (87.) aus.
💥 Als alles nach einem Unentschieden aussah, war es Gabriele Giacobbe, der in der 93. Minute den Ball ins Netz schob und das Lindachstadion zum Beben brachte!
Trainer Salvatore De Rosa nach Abpfiff:
„Mir ist egal, wann der Treffer fällt – wichtig ist, dass wir gewonnen und große Moral gezeigt haben.“
Ein gelungener Heimauftakt, der Lust auf mehr macht! 🙌
