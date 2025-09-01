⚽ Last-Minute-Sieg im Lindachstadion! 🔴⚪

Unsere Erste Mannschaft gewinnt ihr erstes Heimspiel der Bezirksliga-Saison 25/26 mit 3:2 gegen Türkspor Nürtingen – und das auf dramatische Art und Weise!

👉 Schon in der Anfangsphase sorgten Morris Maier (9.) und Felix Rueß (24.) für eine 2:0-Führung. Doch die Gäste gaben nicht auf, verkürzten erst durch Öneri (29.) und glichen kurz vor Schluss per Elfmeter durch Levenko (87.) aus.

💥 Als alles nach einem Unentschieden aussah, war es Gabriele Giacobbe, der in der 93. Minute den Ball ins Netz schob und das Lindachstadion zum Beben brachte!