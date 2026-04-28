Last-Minute-Sieg im Kreisduell für die SVG Weißenberg

Der erste Platz unter den Mannschaften aus dem Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss spielt für den SVG-Coach allerdings keine große Rolle. „Das wird am Mittwoch nicht unsere Hauptmotivation sein. Natürlich wollen wir die Saison so gut wie möglich beenden, aber am Ende spielt der Tabellenplatz keine Rolle mehr.“ Obwohl die beiden Mannschaften Tabellennachbarn sind, ist die Favoritenrolle geklärt. Die SVG Weißenberg konnte seit April 2017 kein Pflichtspiel mehr gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd gewinnen.

„Dadurch, dass beide Mannschaften den Klassenerhalt sicher haben, denke ich, dass die Partie weniger Schärfe haben wird. Wir dürfen nicht über die Negativserie nachdenken. Wir gehen das Spiel an wie jedes andere auch. Wir wissen, dass wir Süd schlagen können und früher oder später reißt jede Serie“, sagt Schneider. Der nun auch offizielle Klassenerhalt bringt der SVG Planungssicherheit, zudem kann der Coach mehr ausprobieren: „Bei uns im Verein steht die Jugendförderung und Entwicklung an oberster Stelle. Wir werden auch im Saisonendspurt weiterhin A-Jugendlichen eine Chance in der Bezirksliga geben.“