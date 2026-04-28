Last-Minute-Sieg im Kreisduell für die SVG Weißenberg

Fünf Spieltage vor dem Saisonende steht für den Bezirksligisten SVG Weißenberg nach dem 4:3-Derbysieg in Nievenheim der Klassenerhalt fest. Die Nordstädter waren aber auch in dieser Saison nie wirklich vom Abstieg bedroht. Die Mannschaft von Dirk Schneider steht seit Spieltag eins ununterbrochen in der oberen Tabellenhälfte.
Der VdS Nievenheim kämpft hingegen weiter um den Relegationsrang, um darüber den Klassenerhalt noch zu erreichen. Gegen die SVG sah es lange gut aus für die Nievenheimer, die nach einer 2:1-Pausenführung sogar auf 3:1 erhöhen konnten. „Der VdS hat ein gutes Spiel gemacht und unsere Fehler eiskalt bestraft. Thomas Boldt macht mit Nievenheim als Aufsteiger eine gute Arbeit, und ich hoffe auf den Klassenerhalt“, sagt Schneider.
Nach knapp einer Stunde begann dann jedoch die Aufholjagd der SVG Weißenberg. In Szene gesetzt durch die Treffer von Tom Seidel (61.) und Ran Ishimine (73.) nutzte A-Jugend-Spieler Abraham Panther (90.+2) seine Chance auf die Entscheidung. „Wir haben starke Jungs in der A-Jugend, die es immer wieder schaffen, in der Ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Abraham ist noch so jung, und trotzdem gelingt ihm dann so ein wichtiger Treffer“, lobte Schneider seinen wackeren Schützling. Das 4:3 besiegelte endgültig den dritten Klassenerhalt in Folge für die SVG Weißenberg, die sich seit dem Aufstieg im Sommer 2023 im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga etabliert hat. Auch der kommende Gegner, am Mittwoch (Anpfiff 20 Uhr) kickt Weißenberg gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd, hat den Klassenerhalt bereits sicher. Die Südstädter liegen aktuell drei Punkte vor der SVG.
Der erste Platz unter den Mannschaften aus dem Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss spielt für den SVG-Coach allerdings keine große Rolle. „Das wird am Mittwoch nicht unsere Hauptmotivation sein. Natürlich wollen wir die Saison so gut wie möglich beenden, aber am Ende spielt der Tabellenplatz keine Rolle mehr.“ Obwohl die beiden Mannschaften Tabellennachbarn sind, ist die Favoritenrolle geklärt. Die SVG Weißenberg konnte seit April 2017 kein Pflichtspiel mehr gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd gewinnen.
„Dadurch, dass beide Mannschaften den Klassenerhalt sicher haben, denke ich, dass die Partie weniger Schärfe haben wird. Wir dürfen nicht über die Negativserie nachdenken. Wir gehen das Spiel an wie jedes andere auch. Wir wissen, dass wir Süd schlagen können und früher oder später reißt jede Serie“, sagt Schneider. Der nun auch offizielle Klassenerhalt bringt der SVG Planungssicherheit, zudem kann der Coach mehr ausprobieren: „Bei uns im Verein steht die Jugendförderung und Entwicklung an oberster Stelle. Wir werden auch im Saisonendspurt weiterhin A-Jugendlichen eine Chance in der Bezirksliga geben.“