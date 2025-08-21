Last-Minute-Sieg im Kantonsderby zum Saisonstart

Der SC Düdingen Frauen startete in die Saison 25/26 zu Hause gegen den Kantonsrivalen FC Vuisternens/Mézières.

Die „Roten“ fanden zunächst nicht gut ins Spiel und wurden während der ersten Viertelstunde tief in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Nachdem das erste Anstürmen der Gäste überstanden war, kamen die Senslerinnen besser ins Spiel, fanden Ruhe und liessen den Ball wieder flüssiger zirkulieren. Klare Torchancen sprangen dabei jedoch nicht heraus. So ging es ohne wirkliche Gefahrensituationen für die beiden Torhüterinnen mit 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SC Düdingen ein ganz anderes Gesicht – mit mehr Entschlossenheit und Spielfreude. Der Ball lief nun besser, wodurch in der Offensive schöne Kombinationen möglich wurden. In der Defensive blieb das Heimteam kompakt und zweikampfstark.

In den letzten 20 Minuten erhöhten die Roten den Druck: Mona Hunziker verfehlte mit einem Schuss knapp den Pfosten, und ein Kopfball von Melissa Macheret ging nur haarscharf am Tor vorbei. Schliesslich erlöste Alexia Riedo ihr Team in der Nachspielzeit mit einem direkten Linksschuss nach Vorlage von Cassy Jacquat.

Der SCDF sicherte sich diesen Sieg mit viel Geduld, Entschlossenheit und dem Glauben bis zum Schluss. Ein hart erkämpfter erster Dreier – und in einem Derby schmeckt er besonders gut!