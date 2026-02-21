Last-Minute-Sieg im Derby: Germania Teveren schlägt Union Schafhausen

Rund 400 Zuschauer verfolgten das torreiche Derby zwischen Teveren und Schafhausen. Am Ende hatte Germania die Nase vorn. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Fußball-Landesliga: Nach einer Gelb-Roten Karte für Schafhausen kippt das Spiel zugunsten Teverens.

Treffen die Fußballdörfer Teveren und Schafhausen aufeinander, spielen sich fast immer Dramen ab. Nicht anders war es nun auf dem Nebenplatz des Heidestadions. Ein Platzverweis, wechselnde Führungen und sieben Tore warf das Derby der Fußball-Landesligisten aus. Am Ende (und das fast wortwörtlich) siegte Germania gegen Union Schafhausen mit 5:2 (1:1).

Gab es im Hinspiel noch ein mageres 0:0, so dauerte es diesmal nur zwei Minuten, da lag das Leder im Tor der Unioner. Die Abwehr der Gäste hatte sich vor geschätzten 400 Besuchern noch gar nicht richtig auf ihren Positionen gefunden, da stand es bereits 1:0 für Teveren. Germanias Stefan Savic war der Schütze aus 14 Metern. Für Schafhausens Torhüter Michael Singh, der den verletzten Niklas Giesen vertrat, war an diesem Präzisionsschuss nichts zu halten.

Teveren legt furios los

Es dauerte ein gutes Viertelstündchen, bis sich die auf fünf Positionen veränderte Gastmannschaft sortiert hatte. Union-Trainer Jörg Halfenberg hatte fast ein halbes Dutzend an Stammkräften verletzt ersetzen müssen. Dennoch überstanden die „Schoppeser“ die erste Drangperiode der Germanen in diesem emotionsgeladenen Spiel. Vor allem Max Wickum bot sich die Chance zum 2:0 (8.), die Keeper Singh jedoch vereitelte. Kopfbälle von Teverens Niklas Kampa und von Patrick Rubaszewski (33.) verfehlten das Union-Tor nur knapp. Über einen höheren Rückstand hätten sich die Schafhausener nicht beklagen dürfen. Chancen der Gäste blieben dagegen Mangelware.

Vor allem über die rechte Seite lief die Germania-Angriffsschiene wie geschmiert. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so richtig ins Spiel gekommen“, räumte dann auch Jörg Halfenberg nach der Partie ein. Dass es aber doch noch zum 1:1 reichte, war eher dem Teverener Torhüter Niklas Aretz zu verdanken. Er foulte Unions Mannschaftskapitän David Jennissen im Strafraum. Die Konsequenz daraus folgte sofort. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß. Den verwandelte Kevin Massakidi in der 42. Minute zum Ausgleich.

So glücklich dieser auch gewesen sein mochte, in der zweiten Halbzeit drehten die Gäste deutlich auf. Nun waren die Unioner frecher und zweikampfstärker als die Gastgeber. Das Spiel verlagerte sich mehr und mehr in die Teverener Hälfte. Daraus schlug der Gast dann auch Kapital. Der eingewechselte Maik Römer brachte die Gäste mit 2:1 (68.) in Führung.

Ein (unglückliches) Handspiel im Strafraum brachte Teveren den Ausgleich. Patrick Rubaszewski scheiterte im ersten Versuch zwar an Keeper Singh, der Schiedsrichter ließ den Elfer aber wiederholen. Nach dem zweiten Versuch, ebenfalls durch Rubaszewski (77.), stand es dann 2:2.

In der 84. Minute ereilte eine Gelb-Rote Karte (offenbar wegen Meckerns) den Unioner Michel Peschel. Sechzig Sekunden vor Schluss lag sich „ganz Teveren“ in den Armen. Der eingewechselte Yannik Voßen köpfte nach einer Ecke von Rubaszewski ein. Ebenfalls eingewechselt legte Teverens Kapitän Olaife Orolade noch zwei Treffer in der Nachspielzeit (95./97.) drauf.

Bitter für Jörg Halfenberg: „Der unberechtigte Platzverweis hat uns ins Hintertreffen geführt“, schimpfte der Coach. Er fügte außerdem an: „Ich finde, dass der Teverener Sieg nicht gerecht ist.“ Dagegen jubelte sein Teverener Kollege Sebastian Wirtz, „ich bin beeindruckt von der absoluten Moral der Jungs. Ich habe die geilste Mannschaft der Welt.“

