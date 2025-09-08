Last-Minute-Sieg: Hagen/Uthlede feiert Befreiungsschlag

Nach 19 Gegentoren in den bisherigen vier Saisonspielen traten die Gäste defensiv wesentlich stabiler auf und setzten zudem offensive Akzente. Torjäger Finn-Niklas Klaus erzielte nach 21 Minuten das 0:1. Keine 180 Sekunden später antwortete der RSV durch Linus Baselt, bekam aber trotzdem keine Kontrolle über das Geschehen. Das Geschehen verlief über weite Strecken ausgeglichen, wobei die Hausherren der Führung in der Endphase näher kamen, nachdem ihnen ein Foulelfmeter zugesprochen wurde. Lucas Chwolka scheiterte jedoch am sehr gut aufgelegten Keeper Gavin Michaelis. H/U nutzte hingegen die Chance aufs Siegtor. Luis Noe traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 1:2-Endstand.