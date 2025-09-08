Last-Minute-Sieg: Hagen/Uthlede feiert Befreiungsschlag

Nach einem fürchterlichen Saisonstart fuhr der FC Hagen/Uthlede das erste Erfolgserlebnis der laufenden Landesliga-Spielzeit ein. Beim Rotenburger SV gewann er dank eines späten Treffers.
Nach 19 Gegentoren in den bisherigen vier Saisonspielen traten die Gäste defensiv wesentlich stabiler auf und setzten zudem offensive Akzente. Torjäger Finn-Niklas Klaus erzielte nach 21 Minuten das 0:1. Keine 180 Sekunden später antwortete der RSV durch Linus Baselt, bekam aber trotzdem keine Kontrolle über das Geschehen. Das Geschehen verlief über weite Strecken ausgeglichen, wobei die Hausherren der Führung in der Endphase näher kamen, nachdem ihnen ein Foulelfmeter zugesprochen wurde. Lucas Chwolka scheiterte jedoch am sehr gut aufgelegten Keeper Gavin Michaelis. H/U nutzte hingegen die Chance aufs Siegtor. Luis Noe traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 1:2-Endstand.
Damit versackt der Rotenburger SV mit nur acht Punkten aus fünf Partien im Mittelfeld. Am Freitag steht er bei Aufsteiger SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen unter Zugzwang. Der FC Hagen/Uthlede gab nach den ersten drei Punkten die Rote Laterne ab und will auf eigener Anlage gegen Schneverdingen nachlegen.