Last-Minute Sieg! Grenchen schlägt auch Biberist

E. Shaqiri schickt J. Mitrovic – Foto: Nevio Amgwerd

Im heutigen Aufeinandertreffen zwischen dem FC Grenchen und dem FC Biberist dauerte es nicht lange bis es gefährlich wurde.

Nach 4 Minuten war es der Grenchner Mbemba, welcher die erste Torchance hatte. Die Favoriten aus der Uhrenstadt nahmen das Spiel von Beginn an in die Hand und zeigten den 170 Zuschauenden im Stadion Brühl eine gute Startviertelstunde. In der 15. Minute wurde diese mit dem 1-0 per Kopf belohnt.

In Folge waren es weiterhin die Gastgeber, welche die Chancen hatten. Biberist kam nur selten in den Grenchner Strafraum. Als der Schiedsrichter die 1. Hälfte abpfiff, konnten die Grenchner einerseits zufrieden sein mit der Führung, aber trotzdem musste man sich fragen weshalb es nur 1-0 stand und nicht schon 3-0 oder 4-0. Am Anfang der 2. Hälfte gab es weniger Offensivaktionen, doch wenn, dann waren es die Grenchner. Als jedoch der Biberister Stuber in der 51. Min die Gäste mit dem ersten Schuss zum Ausgleich jubeln liess, kam ein neuer Wind in die Partie. Nein, es war nicht die Bise sondern ein ehrgeiziger und motivierter FC Biberist, welcher nun das Spiel drehen wollte. Nach einer kurzen Biberister Druckphase wurden die Gastgeber wieder die spielbestimmende Mannschaft, doch weiterhin blieb es 1-1.