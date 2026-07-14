Last-Minute-Sieg gegen FC Augsburg II belohnt engagierten SSV Ulm 1846

Der SSV Ulm 1846 hat sein fünftes Testspiel der Vorbereitung erfolgreich gestaltet. Gegen die U23 des FC Augsburg setzte sich der Regionalligist in Burgrieden mit 2:1 durch und belohnte sich erst in der Schlussminute für einen über weite Strecken engagierten Auftritt. Die Treffer erzielten Achitpol Keereerom und Mateo Mrden.

Neuzugang Emanuel Taffertshofer gehörte bereits einen Tag nach seiner Verpflichtung zum Kader. Neben den bekannten Ausfällen fehlten Lucas Röser, der angeschlagen aus dem Trainingslager zurückkehrte, sowie Robin Mantel.

Überlegenheit vor der Pause ohne Ertrag

Die erste Möglichkeit gehörte zwar dem FC Augsburg II, doch der Abschluss stellte Radomir Novakovic vor keine Probleme. Im weiteren Verlauf übernahmen die Ulmer zunehmend die Kontrolle über das Spiel und verzeichneten mehr Ballbesitz. Mehrere aussichtsreiche Konter blieben jedoch unvollendet, zudem fand eine Flanke von Mattis Hoppe keinen Abnehmer.

Kurz vor der Pause erhöhte der SSV Ulm 1846 den Druck deutlich. Benjamin Goller eroberte den Ball, doch der FCA konnte im Strafraum klären. Anschließend wurden Abschlüsse von Achitpol Keereerom und Dennis Chessa geblockt. Wenig später jubelten die Spatzen bereits über die vermeintliche Führung, doch Keereerom stand nach dem Schuss von Oliver Wähling beim Nachsetzen im Abseits. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fehlten nur Zentimeter, als Keereerom den Ball nach einer Ecke per Volley an den Pfosten setzte.

Verdiente Führung und späte Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SSV Ulm 1846 die aktivere Mannschaft. Direkt mit der ersten Aktion traf Keereerom erneut den Pfosten. Wenig später verfehlte Steffen Meuer das Tor nur knapp, ehe Keereerom in der 54. Minute den Führungstreffer erzielte.

Die Freude hielt allerdings nicht lange. Nur zwei Minuten später glich Augsburgs U23 durch Sahin zum 1:1 aus. Radomir Novakovic verhinderte wenig später mit einer Parade im kurzen Eck einen weiteren Gegentreffer. Der SSV Ulm 1846 blieb dennoch spielbestimmend. Ein Pass von Mateo Mrden erreichte Sevik, dessen Abschluss jedoch das Tor verfehlte. Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Mateo Mrden in der Nachspielzeit zu und traf aus 16 Metern zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.

Positive Erkenntnisse für die nächsten Aufgaben

Der Test gegen den FC Augsburg II bestätigte die positiven Eindrücke der bisherigen Vorbereitung. Die Ulmer ließen nur wenig zu, kontrollierten über weite Strecken das Geschehen und erspielten sich insgesamt mehr Möglichkeiten als der Gegner. Besonders gegen Ende der ersten Halbzeit sowie nach dem Seitenwechsel unterstrich die Mannschaft ihre Spielfreude und ihren Offensivdrang, auch wenn sich der Aufwand zunächst nicht vollständig im Ergebnis widerserspiegelte.