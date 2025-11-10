Last-Minute-Sieg gegen den Tabellenführer!

Nach der Spielabsage in der vergangenen Woche gegen den TSV Tettnang meldete sich der SV Baindt eindrucksvoll zurück – und das gegen niemand Geringeren als den Tabellenführer aus Maierhöfen-Grünenbach. Auf dem Kunstrasen in Weingarten feierte die Mannschaft einen spektakulären 3:2-Erfolg.

Der Start verlief jedoch alles andere als ideal: Bereits in der 6. Minute gingen die Gäste per Kopfball in Führung. Nach einem Fehler im Aufbauspiel legte Maierhöfen in der 29. Minute das 0:2 nach. Doch Baindt ließ sich davon nicht beirren und fand über Kampf und Spielkontrolle zurück in die Partie. Nach einem perfekt getimten Steckpass von Sandro Caltabiano verkürzte Jan Fischer noch vor der Pause auf 1:2.

In der zweiten Hälfte dominierte der SV Baindt das Geschehen klar und drängte den Spitzenreiter tief in die eigene Hälfte. Trotz zahlreicher Chancen schien der Ausgleich lange nicht fallen zu wollen – bis Joker Max Kretzer in der Nachspielzeit zur großen Bühne ansetzte. Zunächst traf er in der 94. Minute zum verdienten 2:2-Ausgleich, ehe er nur zwei Minuten später erneut zur Stelle war und den umjubelten Siegtreffer zum 3:2 markierte.