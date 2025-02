Last-Minute-Sieg für WB zum Auftakt

Dabei begannen die Ämtler druckvoll und kamen in der Startphase zu einer Eckballserie. Allerdings verfehlten die wuchtigen Kopfbälle von Waser und Brüniger knapp das Ziel.

Danach gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, doch die jungen Eulachstädter wurden kontinuierlich stärker. In der 27. Minute gelang der U21 der Führungstreffer. Nach einem Distanzschuss landete der Ball am Pfosten, danach reagierte Julius Holder am schnellsten und bugsierte den Abpraller ins WB-Tor.

Das Spiel blieb unterhaltsam, es ging hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Aussenverteidiger Nicolas Stettler einen Energieanfall. Von der Mittellinie zog er auf das gegnerische Tor, dribbelte am Strafraum den letzten Verteidiger aus und versenkte das Leder wuchtig im Netzhimmel zum 1:1-Pausenresultat.