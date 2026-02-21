Last-Minute-Sieg für SV Bad Rothenfelde II Nöcker-Team behält Aufstiegsplatz im Blick von Michael Eggert · Heute, 22:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Conrad

Der SV Bad Rothenfelde II gewann das erste Spiel der Kreisliga nach der Winterpause durch zwei Treffer in der Schlußminute mit 3:1 bei Ballsport Eversburg. Das Spiel wurde auf dem Kunstrasenplatz der IGS in Eversburg durchgeführt.

Nach einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit ging Ballsport Mitte der zweiten Halbzeit durch Fernando Glloga-Diaz in Führung. Kurz zuvor hatte Torwart Philipp Ahring mit einem gehaltenen Strafstoß die Gäste im Spiel gehalten. Zehn Minuten vor dem Ende gelang Daniel Martens der Ausgleich und in der Schlußminute sicherten Tom Weber und Daniel Martens mit seinem zweiten Treffer des Tages den wichtigen 3:1-Auswärtssieg. "Das erste Spiel nach einer durchwachsenen und wetterbedingt eingeschränkten Vorbereitung gestaltete sich erwartungsgemäß schwierig. Eversburg schaffte es insbesondere in der ersten Halbzeit, die Räume eng zu machen und uns damit vor Probleme zu stellen, sodass wir kaum zu spielerischen Lösungen kamen. Dennoch erspielten wir uns auch im ersten Durchgang klare Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben, weshalb es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, da sich zunehmend Räume ergaben. Eversburg vergab zunächst einen Elfmeter, ging wenig später jedoch nach einem Konter verdient mit 1:0 in Führung. Auch in dieser Phase ließen wir mehrere gute Torchancen ungenutzt. Erst in den Schlussminuten gelang es uns, unser Spiel einfacher zu gestalten und die sich bietenden Chancen konsequent zu verwerten. Am Ende stand ein aufgrund der effizienten Chancenverwertung möglicherweise glücklicher, insgesamt aber nicht unverdienter Sieg," sagte uns Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II) nach dem Spiel.