Last-Minute-Sieg für Rimpar

Im Heimspiel gegen Rimpar schnupperte der TSV erstmals wieder an einem Punktgewinn, musste sich am Ende aber dennoch knapp geschlagen geben.

Im Vergleich zur Auswärtspartie in Frammersbach, rückten Sebastian Hackenberg und der zuletzt verhinderte Jakob Siedler für Sandro de Candido und Torben Prussas (beide auf der Bank) wieder in die Startformation.

Nach einem ersten Abtasten beider Mannschaften, bot sich den Gästen bereits nach wenigen Minuten die große Gelegenheit zur frühen Führung. Nach einer Flanke von außen, brachte Innenverteidiger Niklas Fritzler seinen Gegenspieler im Strafraum unsanft zu Fall, so dass die Unparteiische zurecht auf den Punkt zeigte. Den fälligen Elfmeter setzte Sandro Kramosch jedoch rechts am Tor vorbei (9. Min). In der Folge hielt der TSV ordentlich dagegen und machte dem starken Aufsteiger das Leben schwer, wodurch der Favorit nur selten gefährlich vor das Tor kam. Einen strammen Aufsetzer aus rund 20 Metern lenkte Peter Trappschuh gekonnt ins Toraus (12. Min). Die Rottendorfer blieben in der Offensive selbst weitestgehend harmlos und mussten frühzeitig die nächste bittere Pille schlucken, als sich Jannik Fischer ohne Gegnereinwirkung am Oberschenkel verletzte und in der Folge durch den Stürmer der Zweiten Mannschaft, Daniel Storandt, ersetzt werden musste (20. Min). Rimpar versuchte in der Folge weiterhin das Spielgeschehen an sich zu reißen, fand aber auch nicht richtig in die Partie, so dass sich die über weite Strecken ereignisarme erste Hälfte, auf überschaubarem Niveau überwiegend zwischen den Strafräumen abspielte. Glück hatte der TSV nach einer halben Stunde, als Sebastian Hackenberg seinen Gegenspieler im Sechzehner am Fuß traf, der Elfmeterpfiff diesmal aber ausblieb. Auf der anderen Seite verpassten die Hausherren kurz vor der Pause die Führung und den ersten Torerfolg seit rund 800 Minuten nur knapp, als Jakob Siedler, nach Freistoß von Julian Weber aus dem Halbfeld, haarscharf am linken Pfosten vorbei köpfte (41. Min). Es sollte die beste Gelegenheit für den TSV im gesamten Spiel bleiben. Nachdem auch der ASV eine aussichtsreiche Standardsituation in der Nachspielzeit ungenutzt ließ – Peter Trappschuh parierte einen Freistoß aus rund 20 Metern – ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel fand Rimpar dann zunehmen besser in die Partie und wurde gefährlicher. Mit einem strammen Freistoß aus 25 Metern, knapp rechts vorbei, näherte sich der ASV weiter der Führung an (47. Min) und kurz darauf setzte sich ein Angreifer rechts im Strafraum durch, scheiterte aber aus spitzem Winkel aus kurzer Distanz an der Fußabwehr von Peter Trappschuh (53. Min). Wiederum nur wenige Augenblicke später, erreichte ein Flugball den freistehenden Angreifer links im Strafraum, dessen Schuss aus wenigen Metern ebenfalls von Peter Trappschuh stark pariert werden konnte (55. Min). Trotz der zunehmenden Dominanz des Aufsteigers, präsentierten sich die Gastgeber auch im zweiten Abschnitt kämpferisch und kamen immer wieder zur Entlastung, blieben aber weiterhin ohne Durchschlagskraft in den eigenen Angriffsbemühungen. Rimpar hingegen erspielte sich weitere Chancen und drängte auf den Siegtreffer, doch zunächst verfehlten die Abschlüsse allesamt den Kasten oder konnten durch den gut aufgelegten Keeper Peter Trappschuh entschärft werden. So wurde ein Volleyschuss von der Strafraumkante zur Beute des TSV-Schlussmann (64. Min) und ein freistehender Abschluss von rechts im Strafraum (77. Min), sowie ein Schuss von der Sechzehnerkante (79. Min), rauschten am Gehäuse vorbei. Nach der Vielzahl an ausgelassenen Möglichkeiten, schien es so, als ob der TSV seit über zwei Monaten erstmals wieder etwas Zählbares mitnehmen könnte, doch ein Sonntagsschuss in der letzten Minute der regulären Spielzeit machte diese Hoffnungen zunichte. Rimpars Lukas Behringer kam zentral vor dem Strafraum an den Ball und jagte die Kugel aus rund 20 Metern unter die Querlatte, zum verdienten 0:1 Endstand.