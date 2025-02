Last-Minute-Sieg für Kaldenkirchen!

Der TSV kam nicht gut ins Spiel und musste bereits in der 21. Minute den ersten Dämpfer hinnehmen. Semih Ergin brachte TIV Nettetal in Führung, nachdem er einen schwachen Pass im Aufbau abgefangen hatte. Kaldenkirchen zeigte sich zwar bemüht, fand aber zunächst kein Mittel, um die Defensive der Gastgeber zu durchbrechen.

Was für ein Krimi in Nettetal. Der TSV Kaldenkirchen feiert einen späten 3:2-Auswärtssieg gegen TIV Nettetal und nutzt damit den Ausrutscher des direkten Konkurrenten aus Kempen vom Freitag.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug Kaldenkirchen aber doch zurück. Kevin Kleier brachte einen Freistoß präzise in den Lauf von Lars Heines, der per Kopf in die Mitte legte. Dort stand Julian Pachel goldrichtig und drückte die Kugel über die Linie (43.). Mit dem 1:1 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause agierte Kaldenkirchen druckvoller und wurde in der 84. Minute belohnt. Kleier setzte Heines mit einem Steckpass in Szene und der behielt vor dem Keeper die Nerven. Doch Nettetal gab sich nicht geschlagen und kam nur vier Minuten später zurück. Enrico Mohr glich zum 2:2 aus (88.). Ein bitterer Moment für Kaldenkirchen, das sich kurz vor Schluss um die drei Punkte gebracht sah.

Doch die Gäste hatten das letzte Wort. In der 90. Minute wurde Dimitri Sudakov im Strafraum zu Fall gebracht – der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Kevin Kleier übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter zum umjubelten 3:2-Siegtreffer. Kurz danach war Schluss, und der TSV feierte einen wichtigen Auswärtserfolg.

Dank einer starken Moral und eines kämpferischen Auftritts nimmt das Team von Trainer André Küppers drei ganz wichtige Punkte mit nach Hause. Nun heißt es: Das spielfreie Wochenende mit Karneval zu genießen und danach den Fokus auf das nächste Spiel zu setzen.