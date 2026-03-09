Last-Minute-Sieg für Heiningen

Der 1. FC Heiningen hat sich in einer intensiven Partie beim TSV Jesingen mit 2:1 (1:0) durchgesetzt und dabei erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielt. In einer umkämpften Begegnung mit einer Gelb-Roten Karte für den TSV Jesingen sorgte ein Traumtor von Carmelo Trumino in der 93. Minute für den viel umjubelten Auswärtssieg.

Heiningen erwischte den besseren Start in die Partie. Bereits in der fünften Minute gingen die Gäste in Führung. Bent Hofele behauptete den Ball stark an der Mittellinie, ließ zwei Gegenspieler stehen und trieb das Spiel nach vorne. Im richtigen Moment steckte er perfekt durch auf Kevin Vincek, der aus spitzem Winkel mit einem gefühlvollen Heber zum 0:1 traf. Für Vincek war es bereits der 13. Saisontreffer. Jesingen brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, arbeitete sich aber zunehmend in die Partie hinein.