Last-Minute-Sieg für Heiningen

Last-Minute-Treffer entscheidet das Spiel. Heiningen schlägt Jesingen mit 2:1
Der 1. FC Heiningen hat sich in einer intensiven Partie beim TSV Jesingen mit 2:1 (1:0) durchgesetzt und dabei erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielt. In einer umkämpften Begegnung mit einer Gelb-Roten Karte für den TSV Jesingen sorgte ein Traumtor von Carmelo Trumino in der 93. Minute für den viel umjubelten Auswärtssieg.
Heiningen erwischte den besseren Start in die Partie. Bereits in der fünften Minute gingen die Gäste in Führung. Bent Hofele behauptete den Ball stark an der Mittellinie, ließ zwei Gegenspieler stehen und trieb das Spiel nach vorne. Im richtigen Moment steckte er perfekt durch auf Kevin Vincek, der aus spitzem Winkel mit einem gefühlvollen Heber zum 0:1 traf. Für Vincek war es bereits der 13. Saisontreffer. Jesingen brauchte etwas, um ins Spiel zu finden, arbeitete sich aber zunehmend in die Partie hinein.
Nach der Pause belohnten sich die Gastgeber schließlich. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte brachte die Heininger Defensive in Bedrängnis. Dominik Salinovic setzte gut nach, umkurvte den herausstürmenden Keeper und schob zum 1:1-Ausgleich ein (49.). In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Heiningen reagierte mit mehreren Wechseln, während Jesingen in der 67. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen musste. Rodrigo Portela Pais sah die Gelb-Rote Karte, sodass die Gastgeber die Schlussphase in Unterzahl bestreiten mussten. Trotzdem blieb Jesingen lange im Spiel und verteidigte leidenschaftlich. Doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste eiskalt zu. Carmelo Trumino bekam rund 20 Meter vor dem Tor zu viel Platz und zirkelte den Ball technisch stark ins lange Eck. Das Traumtor zum 1:2 in der 93. Minute bedeutete gleichzeitig seinen 21. Saisontreffer und den viel umjubelten Siegtreffer für Heiningen, der durch die Niederlage des FC Donzdorf in Kirchheim die Tabellenführung einbrachte.
Am Ende nahm der 1. FC Heiningen dank eines späten Geniestreichs alle drei Punkte mit nach Hause, während Jesingen nach großem Kampf und langer Unterzahl ohne Zählbares blieb.