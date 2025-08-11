Last-Minute-Sieg für die Heimelf

Bei sommerlichen Temperaturen waren beide Mannschaften darauf bedacht, keine Niederlage zu kassieren. Lange Zeit sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, jedoch bekam die Heimelf in der 84. Minute einen Handelfmeter zugesprochen, welchen Marco Flenkenthaler verwandeltet. 3 Minuten später kam es zur endgültigen Entscheidung. Den schön herausgespielten Konter schloss wiederum Flenkenthaler ab.