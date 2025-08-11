Last-Minute-Sieg für die Heimelf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bei sommerlichen Temperaturen waren beide Mannschaften darauf bedacht, keine Niederlage zu kassieren. Lange Zeit sah es nach einem torlosen Unentschieden aus, jedoch bekam die Heimelf in der 84. Minute einen Handelfmeter zugesprochen, welchen Marco Flenkenthaler verwandeltet. 3 Minuten später kam es zur endgültigen Entscheidung. Den schön herausgespielten Konter schloss wiederum Flenkenthaler ab.