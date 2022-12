Last-Minute-Sieg für den FC Türk Sport Im Derby gegen Hicret fällt die Entscheidung in der Nachspielzeit.rnWellensieks Trainer Ede Hertel ärgert sich über das 2:2 gegen Avenwedde.

TuS Jöllenbeck – SG Oesterweg 1:1 (0:0). Bereits am Freitagabend bestritt der TuS Jöllenbeck sein letztes Pflichtspiel im Jahr 2022. Gegen den Aufsteiger SG Oesterweg kamen die Jürmker nicht über ein 1:1 hinaus. Beide Tore fielen in der Nachspielzeit. Für den TuS traf Julian Kistner (90.+1), Oesterwegs Marc Solito glich quasi mit dem Schlusspfiff aus (90.+4). Ärgerlicher – zumindest aus nichtsportlicher Sicht – war jedoch, dass es rund ums Naturstadion zu Zwischenfällen gekommen war. Jöllenbecks sportlicher Leiter Tobias Demmer berichtet: „Während des Spiels kam es zu einem Einbruch in die Kabinen, zusätzlich wurden einige Scheiben an Autos eingeschlagen.“

FC Türk Sport – SC Hicret 3:2 (1:1). Im einzigen Derby des Spieltags setzte sich der FC Türk Sport gegen den SC Hicret durch. Dabei roch es bis zur fünften Minute der Nachspielzeit nach einem 2:2. In einer insgesamt relativ chancenarmen ersten Halbzeit gingen die Hausherren auf dem Kupferhammer nach einer Fehlerkette der Gäste durch Deniz Can Baytemür in Führung (40.). Kurz vor der Halbzeit konnte Hicrets Ilhami Karabas mit einem seiner bekannten Gewaltschüsse zum 1:1 ausgleichen (44.).



SC Halle – SC Bielefeld 4:4 (2:0). Ähnlichen Ärger wie der TuS Jöllenbeck hatte am Freitag auch der SC Bielefeld. Am Meierteich wurde ebenfalls eingebrochen. SCB-Coach Hans Grundmann: „Ich habe es nur am Rande mitbekommen, es wurden wohl Geld und andere Wertsachen wie iPods geklaut.“

Sportlich ging es heiß her für die Sudbracker beim SC Halle. „Wir waren eigentlich ganz gut im Spiel, hatten in den ersten zehn Minuten zwei gute Aktionen, das Tor machte aber Halle nach sieben Minuten“, so Grundmann. Die Gastgeber erhöhten vor der Pause auf 2:0 (32.). SCB steckte nicht auf und kam kurz nach Wiederanpfiff durch Sead Aganovic zum 1:2-Anschlusstreffer (48.). In der Folge zog Halle auf 4:1 davon (56., 75.). „Ehrlich gesagt dachte ich da, dass wir eigentlich tot sind“, gab Grundmann zu. Seine Mannschaft belehrte ihn eines Besserem. Volkan Ünal per Strafstoß (81.), Alkan Görler (89.) und erneut Ünal (90.+4) retteten dem SCB einen Punkt. „Ich denke, dass es am Ende ein gerechtes Ergebnis ist“, so Grundmann.



Viktoria Rietberg – TuS Brake 3:1 (1:1). Brakes Co-Trainer René Sprenger musste in Rietberg den erkrankten Holm Windmann an der Seitenlinie vertreten. Und er sah eine aus Braker Sicht unschöne Anfangsphase des Spiels. „Wir kamen aus der Kabine und haben noch gepennt“, brachte Sprenger es auf den Punkt. Nach drei Minuten führten die Hausherren. Dann wurde der TuS wach und erarbeitete sich Chancen. Jannis Wehmeier traf zum 1:1 (31.). Eigentlich hätten wir zur Pause führen müssen“, so Sprenger. Die Tore schoss allerdings die Viktoria in Halbzeit zwei (73., 90.+8).



VfL Oldentrup – FC Kaunitz II 0:7 (0:2). Auch im letzten Spiel des Jahres konnte der VfL Oldentrup nichts Zählbares einfahren. Der Reserve des FC Kaunitz unterlag der VfL erneut deutlich.



VfR Wellensiek – SV Avenwedde 2:2 (1:1). Wellensieks Trainer Ede Hertel konnte es nicht fassen. „Wir haben 2:2 verloren“, sagte er. Noch lange nach Spielende war er gemeinsam mit seinem Co-Trainer Stefan Sibilski am Wellensieker Sportplatz. „Das nervt einfach nur. Unsere Jungs schaffen es einfach nicht, am Ende des Spiels mal Richtung Eckfahne zu laufen und einfach nur Zeit von der Uhr zu nehmen.“ Aber der Reihe nach. Nach zehn Minuten ging Avenwedde in Führung, die VfR-Offensivmann Christopher Dath kurz vor der Halbzeit ausgleichen konnte (44.). In der Pause hatten sich die Rottmannshofer vorgenommen, geduldig zu spielen. Diese Geduld wurde belohnt. Patrice Hertel erzielte die 2:1-Führung (79.). Eigentlich hatte der VfR das Spiel im Griff. In der Nachspielzeit verursachten die Campus-Kicker einen vermeidbaren Freistoß der in den Sechzehner geschlagen wurde. Da lauerte Avenweddes Torhüter Daniel Fernandez-Cardenas und schoss zum 2:2 ein (90.+4). „Das nervt einfach nur“, meinte Hertel.