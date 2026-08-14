Last-Minute-Sieg: Dodesheide stürmt an die Spitze

Der SSC Dodesheide hat sich mit einem Last-Minute-Sieg beim SC Glandorf vorerst an die Tabellenspitze der Bezirksliga gesetzt. In einer über weite Strecken intensiv geführten Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Yannick Flottmann mit 2:1 durch.
Von Beginn an entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel mit zahlreichen intensiven Zweikämpfen. Glandorf erwischte den besseren Start und ging durch ein Traumtor von Hendrik Hörstkamp-Tovar in Führung. Sein Distanzschuss war für SSC-Keeper Jonas Immohr nicht zu halten.
Dodesheide ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und übernahm zunehmend die Kontrolle. Nach rund einer halben Stunde belohnte sich der SSC mit dem Ausgleich. Nach feiner Vorarbeit von Nikola Milosevic traf Luciano Faraci zum 1:1. In der Folge erspielten sich die Gäste weitere gute Möglichkeiten, verpassten es jedoch zunächst, die Partie zu drehen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dodesheide tonangebend. Glandorf kam allerdings durch schnelle Umschaltmomente zu einigen gefährlichen Situationen, die der SSC mit viel Einsatz und Leidenschaft verteidigte. In der hektischen Schlussphase wurde die Partie zunehmend hitzig, mehrere gelbe Karten waren die Folge.
Als bereits alles auf eine Punkteteilung hindeutete, erzwang Dodesheide in der Nachspielzeit schließlich den Siegtreffer. Ein Eigentor der Glandorfer bescherte dem SSC den umjubelten 2:1-Erfolg und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze.
„Ein tolles Ergebnis für uns in einem am Ende sehr hitzigen Spiel. In der ersten Halbzeit erspielen wir uns zwei, drei sehr klare Torchancen und noch ein paar Halbchancen. Doch der Gegner macht das 0:1 durch ein Traumtor. Danach bestimmen wir aber wieder das Spiel und machen folgerichtig den Ausgleich“, sagte Trainer Yannick Flottmann nach der Partie.
Mit Blick auf die zweite Halbzeit ergänzte Flottmann: „Glandorf kommt durch gute Umschaltmomente zu drei guten Torchancen, die wir aber mit viel Leidenschaft verteidigen. Am Ende erzwingen wir die Führung und freuen uns, dass wir uns selbst belohnt haben und als Sieger vom Platz gehen.“
Auf Glandorfer Seite fiel das Fazit trotz der Niederlage positiv aus. „Heute haben wir gegen eine gute Mannschaft eine starke Leistung gezeigt. Wir sind mit der Vorstellung sehr zufrieden und enttäuscht, dass es heute nicht für Punkte gereicht hat. Ich denke, ein Remis wäre das gerechte Ergebnis“, meinte Mattias Hohenbrink vom SC Glandorf.