Last-Minute-Sieg: Dodesheide stürmt an die Spitze SSC dreht umkämpfte Partie in Glandorf und belohnt sich in der Nachspielzeit von Michael Eggert · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser

SSC feiert Last-Minute-Sieg in Glandorf – Foto: Daniel Kohnen

Der SSC Dodesheide hat sich mit einem Last-Minute-Sieg beim SC Glandorf vorerst an die Tabellenspitze der Bezirksliga gesetzt. In einer über weite Strecken intensiv geführten Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Yannick Flottmann mit 2:1 durch.

Von Beginn an entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel mit zahlreichen intensiven Zweikämpfen. Glandorf erwischte den besseren Start und ging durch ein Traumtor von Hendrik Hörstkamp-Tovar in Führung. Sein Distanzschuss war für SSC-Keeper Jonas Immohr nicht zu halten.

Traumtor zur Führung für den SC Glandorf - Hendrik Hörstkamp-Tovar – Foto: Fupa

Dodesheide ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und übernahm zunehmend die Kontrolle. Nach rund einer halben Stunde belohnte sich der SSC mit dem Ausgleich. Nach feiner Vorarbeit von Nikola Milosevic traf Luciano Faraci zum 1:1. In der Folge erspielten sich die Gäste weitere gute Möglichkeiten, verpassten es jedoch zunächst, die Partie zu drehen.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Dodesheide tonangebend. Glandorf kam allerdings durch schnelle Umschaltmomente zu einigen gefährlichen Situationen, die der SSC mit viel Einsatz und Leidenschaft verteidigte. In der hektischen Schlussphase wurde die Partie zunehmend hitzig, mehrere gelbe Karten waren die Folge. Als bereits alles auf eine Punkteteilung hindeutete, erzwang Dodesheide in der Nachspielzeit schließlich den Siegtreffer. Ein Eigentor der Glandorfer bescherte dem SSC den umjubelten 2:1-Erfolg und damit drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze.