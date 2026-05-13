Last-Minute-Sieg bringt TSV Düren an die Spitze der Bezirksliga

Top-Torjäger des TSV Düren: Tugay Temel (Mitte, auf dem Foto gegen Elsdorf) wurde gegen Lendersdorf zum Matchwinner. – Foto: Manfred Heyne

Wie bereits in den vergangenen Wochen musste der TSV ein frühes Gegentor schlucken. Nach einem Freistoß köpfte Tim Greven die Gäste in Führung (3.). Jonas Varona hatte die Chance, das 2:0 nachzulegen, scheiterte aber an Keeper Kaan Gökcesin. Auf der anderen Seite nutzten die Hausherren ebenfalls ihre erste Chance, um auszugleichen. Tugay Temel setzte seinen Körper gut ein, und es stand 1:1 (13.).

Der große Sieger des 26. Spieltags in der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei, ist die SG Türkischer SV Düren. Sie gewann durch einen Treffer in der letzten Spielaktion im Derby gegen Alemannia Lendersdorf mit 4:3. „Ein Unentschieden wäre zu 100 Prozent okay gewesen. Aber vielleicht war das heute das Glück, das uns in den vergangenen Wochen gefehlt hatte“, freute sich TSV-Trainer Yunus Kocak über den Sieg.

In Abschnitt zwei hatte die Alemannia mit Koray Örgün so ihre Probleme. Örgün, der in der vergangenen Spielzeit für den TSV kickte und nun einer der sieben Neuzugänge von Hilal-Maroc Bergheim ist, war auf den Flügeln äußerst gefährlich. An der Grundlinie dribbelte er sich durch und legte das 2:2 für Gaiton Barroso – ebenfalls aus Bergheim gekommen – auf (52.). Lange konnte sich der TSV aber nicht über den Ausgleich freuen. Varona scheiterte in der nächsten Aktion mit seinem Drehschuss, Jonathan Spicher reagierte als Erster, und seine Vorlage drückte Luca Nußbaum über die Linie (53.). Ebenfalls ein leichtes Einschieben hatte Mahmut Temür beim 3:3. Nach einem Freistoß blieb der Kapitän cool und besorgte den dritten Ausgleich (60.).

Im weiteren Verlauf von Abschnitt eins näherte sich Kocaks Elf dem gegnerischen Tor öfter an, konnte Alexander Monath im Kasten der Gäste aber nicht überwinden. Kurz vor der Pause zappelte der Ball im Netz, allerdings bei der Heimelf. Nach einem schnellen Ballgewinn zirkelte Jonas Varona von der Mittellinie das Spielgerät über Keeper Gökcesin ins Tor (45.+1).

Bis tief in die Nachspielzeit blieb es bei diesem Ergebnis, bis es zu einer Ecke kam. Diese konnte Lendersdorf nicht aus dem Strafraum klären. Örgün flankte erneut rein, und ein Schuss von der Strafraumkante wurde zur perfekten Vorlage für Temels Siegtreffer (90.+6). Die Partie wurde nicht mehr angepfiffen, sehr zum Missfallen von Gästecoach Christopher Kall, der vom Schiedsrichter die Rote Karte sah.

Da Lövenich/Widdersdorf in Frechen verloren hat, ist der TSV Düren mit drei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze und hat zudem ein Spiel weniger ausgetragen. Neuer Zweiter ist der SC Elsdorf. In Elsdorf musste sich der SC Kreuzau mit 1:4 geschlagen geben. „Elsdorf hat eine enorme Qualität vorne“, erkannte Olaf Ramm, Coach der Kreuzauer, die Stärke des Gegners neidlos an. Sein Team lag nach einer Viertelstunde mit 0:1 zurück, kam aber zum Ausgleich. Nach einem Konter wurde Leon Breuer zwar abgeblockt, Mario Fuchs blieb aber in der Aktion am Ball und legte erfolgreich für Florian Uerlichs auf (23.).

Ein Missverständnis zwischen Abwehrmann und Keeper und ein Handelfmeter ließen Elsdorf noch vor der Pause auf 3:1 enteilen. In Abschnitt zwei kam „nur“ ein weiterer Treffer hinzu, da Elsdorf zu oft ins Abseits lief und Kreuzau noch zweimal auf der Linie retten konnte.

Ebenfalls mit 1:4 musste Viktoria Birkesdorf sich zu Hause dem SV Weiden geschlagen geben. „Wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel verloren“, lautete die Analyse von Birkesdorfs Coach Bernd Virnich. Die Hypothek eines 0:2 war für Birkesdorf zu groß. Julian Perse verkürzte zwar auf 1:2 (50.). Im Anschluss gelang es aber nicht, die vorhandenen Chancen zu einem 2:2 zu nutzen. Weiden machte dies besser und nutzte auch aus, dass Birkesdorf durch den Rückstand gezwungen war, mehr ins Risiko zu gehen.

„Nervig, dumm, unnötig“: Mit diesen Attributen beschrieb TuS-Langerwehe-Coach Tim Krumpen die 2:3-Niederlage bei der JSG Erft. Nach fünf Minuten brachte TuS-Abwehrmann Kaan Kertüs den Gegner unfreiwillig in Führung. Er vermutete seinen eigenen Keeper Jan Mock im Tor. Nach seinem Rückpass musste er feststellen, dass sich Mock neben dem Gehäuse als Anspielstation anbot. Das 0:1 bügelte Langerwehe durch Treffer von Luca Michalke (8.) und Dominic Teichert schnell aus (9.). Zwei weitere Fehler wurden aber von Erft eiskalt bestraft. Dem 2:2 ging ein missglückter Beinschuss voraus. Beim 3:2 gab es einen überraschenden Ballverlust, weswegen Keeper Mock von der Mittellinie überlistet wurde. Selbst konnte Langerwehe seine eigene Dominanz nicht in weitere Treffer ummünzen.

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