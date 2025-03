Last-Minute-Sieg beim Spitzenreiter: TSV Dorfen darf weiter vom Aufstieg träumen

Der TSV Dorfen feiert bei Spitzenreiter Dornach einen 1:0-Erfolg – Yavuz Tenha lässt den TSV in der letzten Spielminute jubeln.

Durch einen Treffer von Yavuz Tenha in der Schlussminute gewann der TSV Dorfen das Spitzenspiel der Bezirksliga Ost bei Tabellenführer SV Dornach 1:0. Der Sieg war nicht unverdient, denn die Gäste hatten leichte Vorteile – und spielten 40 Minuten lang in Überzahl.

Dann war wieder Dorfen am Zug. Per Rückpass bediente Rachl Florian Brenninger, der aber schoss drüber (36.). Nach einem Eckball zog Mittermaier aus 20 Metern volley ab, aber ein SV-Verteidiger konnte auf der Linie klären (44.).

Von Anfang an hatte Dorfen ein Plus an Tormöglichkeiten. Für den erkrankten Alex Wolf stand Valentino Mierschke zwischen den Pfosten. In der 8. Minute hatte der TSV die erste Möglichkeit. Bastian Rachl verlängerte einen Ball auf den mitlaufenden Markus Mittermaier, der aber zielte mit seinem 16-Meter-Schuss drüber. Fünf Minuten später setzte auch Alexander Linner das Leder nach einem Abpraller knapp daneben. Auf Dornacher Seite zielte Manuel Ring aus 20 Metern neben das Gehäuse (15.).

Rot für Dornachs Bozoglu – Tenha mit umjubeltem Siegtreffer

Nach Wiederanpfiff wurde es hektischer. Dornach schlug nun eine härtere Gangart an. Can Bozoglu trat Christopher Scott nach einem Zweikampf von hinten in die Beine und sah dafür Rot (52.). Dorfen konnte aus seiner Überzahl zunächst kein Kapital schlagen. Zweimal scheiterte Mittermaier alleine vor Keeper Dominik Bestic (66./68.), beim zweiten Mal traf er die Latte.

Dann wurde der Dornacher Manuel Wagatha mit einer Zeitstrafe bedacht. Was war passiert? Als sich Thalmaier, der nach seiner Gesichtsverletzung mit Maske spielte, das Leder mit dem Kopf vorlegen wollte, war der Verteidiger bei seinem Abwehrversuch zu übereifrig. Er traf den Dorfener am Kopf und musste zehn Minuten zusehen (75.).

Als sich beide Mannschaften schon mit dem torlosen Unentschieden abfinden wollten, hatte Tenha etwas dagegen. Er war erst in der 84. Minute eingewechselt worden. In der Schlussminute traf er auf Zuspiel von Linner aus 20 Metern flach zum umjubelten Dorfener 1:0 in die Dornacher Maschen.