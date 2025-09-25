Last-Minute-Sieg beim SC Glandorf

Stimmen zum Spiel:

Der SC Glandorf hat heute sehr robust gegen den Ball gearbeitet. Wir sind durch ein dummes Gegentor in Rückstand geraten.

In der zweiten Halbzeit haben wir trotzdem weiterhin Ruhe bewahrt und Dinge, die wir in der Halbzeit angesprochen haben, gut umgesetzt. Wir haben uns immer mehr Chancen herausgespielt und so auch in der Schlussphase belohnt. Ich denke das Ergebnis geht auch so absolut in Ordnung,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).

Wie gehts weiter?

Der SV Bad Rothenfelde erwartet im Kampf um die Tabellenführung am Sonntag 28.09.25 um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - den SV Viktoria Gesmold. Der SC Glandorf reist nach der guten Leistung gegen Bad Rothenfelde ebenfalls am Sonntag zu gleichen Zeit mit durchaus mit Siegchancen zum TuS Eintracht Rulle.