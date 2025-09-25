Last-Minute-Sieg beim SC Glandorf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Im einem Spiel der Bezirksliga musste der ambitionierte Tabellenzweite SV Bad Rothenfelde beim SC Glandorf antreten.
Der SC Glandorf zeigte sich gut eingestellt auf das Spitzenteam aus Bad Rothenfelde und ging nach einer halben Stunde Spielzeit durch Benedikt Erpenbeck nach feiner Vorarbeit von Hendrik Hörstkamp-Tovar in Führung. Nach einer Stunde Spielzeit konnte die Gäste durch Sommerneuzugang Matteo Behrenswerth zum 1:1 ausgleichen. Mit einem Doppelpack von Aladin Bratic in der vierten Minute der Nachspielzeit gelangen dem SV Bad Rothenfelde die späten Siegtreffer gegen einen über weite Strecken einsatzfreudigen und kampfstarken SC Glandorf, der sich für seine gute Leistung am Ende nicht belohnen konnte.
Sicherte mit 2 später Toren den Sieg - Aladin Bratic – Foto: Fupa
Stimmen zum Spiel:
Der SC Glandorf hat heute sehr robust gegen den Ball gearbeitet. Wir sind durch ein dummes Gegentor in Rückstand geraten.
In der zweiten Halbzeit haben wir trotzdem weiterhin Ruhe bewahrt und Dinge, die wir in der Halbzeit angesprochen haben, gut umgesetzt. Wir haben uns immer mehr Chancen herausgespielt und so auch in der Schlussphase belohnt. Ich denke das Ergebnis geht auch so absolut in Ordnung,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).
Wie gehts weiter?
Der SV Bad Rothenfelde erwartet im Kampf um die Tabellenführung am Sonntag 28.09.25 um 15.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - den SV Viktoria Gesmold. Der SC Glandorf reist nach der guten Leistung gegen Bad Rothenfelde ebenfalls am Sonntag zu gleichen Zeit mit durchaus mit Siegchancen zum TuS Eintracht Rulle.