Last-Minute-Sieg beendet Negativserie Andervenne dreht Spiel gegen Hollage von P. M. · Heute, 13:58 Uhr · 0 Leser

Der SV Heidekraut Andervenne hat vor starker Kulisse einen 3:2-Erfolg gegen Blau-Weiß Hollage gefeiert und damit seine Negativserie beendet. Nach Rückstand zeigte das Team Moral und drehte die Partie in der Schlussphase.

Ausgleich nach frühem Rückstand Die Partie begann mit einer vorsichtigen Anfangsphase, in der sich beide Teams zunächst abtasteten. In der 15. Minute ging Hollage in Führung: Hannah Maruschke wurde per Steckpass freigespielt und traf zum 0:1.

Andervenne ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und antwortete in der 24. Minute. Nach einer Ecke drückte Ida Heymann den Ball zum 1:1 über die Linie. In der Folge verlor die Heimmannschaft jedoch etwas den Zugriff, agierte zu zurückhaltend und ließ Hollage vor allem durch lange Bälle gefährlich werden. In der 30. Minute fiel folgerichtig das 1:2 durch Svenja Torbecke – gleichzeitig der Halbzeitstand.

Mi., 08.04.2026, 19:30 Uhr SV Heidekraut Andervenne Andervenne Blau-Weiss Hollage Hollage 3 2 Starke zweite Hälfte und späte Entscheidung Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Andervenne deutlich verbessert und verlagerte das Spiel zunehmend in die gegnerische Hälfte. Der verdiente Ausgleich fiel in der 56. Minute: Kapitänin Louisa Hoff traf nach einer Ecke aus dem Gewühl zum 2:2. Kurz darauf verpasste sie die Führung, als sie per Volleyschuss nur die Latte traf. Die Gastgeberinnen blieben am Drücker, setzten Hollage weiter unter Druck und ließen defensiv kaum noch Chancen zu. In der 82. Minute gelang schließlich die Entscheidung: Nele Segger setzte sich über außen durch und traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 3:2. In der Schlussphase wurde Hollage durch Konter noch einmal gefährlich, doch Andervenne verteidigte den Vorsprung konsequent bis zum Abpfiff. Mit dem hart erarbeiteten, aber verdienten Sieg beendet Andervenne seine Negativserie und blickt nun auf das kommende Derby gegen Meppens U20.