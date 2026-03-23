Last-Minute-Sieg

Nach der Auftaktpleite gegen Schlusslicht Blaustein war unsere Mannschaft gegen den Drittletzten der Tabelle, die SGM Senden-Ay, gefordert. Man war um Wiedergutmachung bemüht, was uns am Ende auch gelingen sollte. Zunächst aber begannen beide Teams recht zurückhaltend und um Ballkontrolle und defensive Stabilität bemüht. Wir fanden nach einer verhaltenen Anfangsphase immer besser in die Partie und erspielten uns die ein oder andere gute Torgelegenheit. Zunächst jedoch erfolglos. In der 32. Minute durften wir dann endlich jubeln. Marco Wind drosch einen Abpraller unhaltbar für den Gästekeeper zum 1:0 in die Maschen. Mit dieser knappen Führung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wechselten dann allerdings auch die Feldvorteile. Die Standpauke des Gästetrainers zeigte Wirkung. Die SGM hatte etwas mehr vom Spiel und spielte sich immer wieder gefährlich vor unser Tor. In der 64. Spielminute musste dann allerdings ein Abspielfehler im Spielaufbau unserer Hintermannschaft herhalten und die SGM kam zum Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient für die Gäste.

Aber auch in diesem Spiel zeigten unsere Jungs Moral und die offensiven Wechsel sorgten dann wieder für offensive Akzente. Ein weiteres Tor wollte uns allerdings zunächst nicht gelingen. In der 89. Minute dann aber doch. Der SGM-Torhüter spielte einen Ball viel zu kurz, Tim Bärtele „roch den Braten“ und in vollendete in bester Torjägermanier zum vielumjubelten 2:1.